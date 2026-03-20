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Captan a Ángel Muñoz luego de ser señalado de infidelidad

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado oficialmente, se ha visto a Ana Bárbara en redes sociales con mensajes emotivos

  • 20
  • Marzo
    2026

Luego de la polémica que se levantó por los señalamientos de que Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara, le fue infiel, un Reportero de espectáculos, captó a hombre saliendo de su departamento en Beverly Hills.

“No, nada” respondió Ángel Muñoz, ante el cuestionamiento de lo que sucedió con Ana Bárbara.

Ángel subió al carro para evitar responder las preguntas del periodista que lo captó afuera de su departamento.

La situación entre Ana Bárbara y Ángel Muñoz ha generado controversia. Se ha reportado que Ángel habría mantenido una relación con otra persona desde septiembre de 2025, además de acusaciones de maltrato dentro del hogar.

Como consecuencia, se dice que Ana Bárbara le habría pedido a Ángel que se retirara de su casa en Los Ángeles.

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado oficialmente, se ha visto a Ana Bárbara en redes sociales con mensajes emotivos, mientras que Ángel se habría aislado en Beverly Hills.       


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