Tamaulipas

Celebra CBTis 236 de Ciudad Victoria su 37 Aniversario

El plantel de Ciudad Victoria festejó su aniversario con presentaciones artísticas y la entrega de obras por más de $5.5 millones de pesos

  • 06
  • Noviembre
    2025

El CBTis 236 de Victoria conmemoró su 37 aniversario con una celebración que reunió a estudiantes de todas las agrupaciones del plantel. El evento destacó la participación activa de la banda de guerra, la escolta, la banda de música, grupos de danza, animación, batucada y diversas expresiones culturales que aportaron un toque especial a la festividad.

Marcos Saldaña García, director del plantel ubicado en el Fraccionamiento Las Flores de Ciudad Victoria, informó que se hizo entrega de diversas obras de infraestructura, como son dos aulas, la impermeabilización de un edificio, una subestación nueva que se suma a la que ya se tiene por el crecimiento natural que ha tenido la escuela y por lo que se requiere de más energía eléctrica. 

La inversión de estas obras en referencia supera los 5.5 millones de pesos, recursos aportados por el gobierno federal y estatal. 

El festejo incluyó un pastel monumental que simbolizó la unidad y un motivo de orgullo de la comunidad escolar. Los estudiantes, junto con docentes y padres de familia, disfrutaron de una jornada llena de actividades y presentaciones que resaltaron el talento y la creatividad de los jóvenes.

Por su parte, Olegario Muñiz Cura, Comisionado de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) Tamaulipas, dijo que, a través del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), representado por Sergio Oliverio Castillo Sagastegui, se ha otorgado a los diversos planteles educativos la gran oportunidad de crecimiento, como lo significa el CBTIS 236. 

La celebración no solo marcó un hito en la historia del CBTis 236, sino que también fortaleció el sentido de pertenencia y camaradería entre todos los asistentes, dejando un recuerdo imborrable en la comunidad educativa. 

“Toda esta escuela es parte de ese gran esfuerzo, de esa gran entrega, y hoy iniciamos un año más de servir a esta sociedad victorense, un año más en el que queremos celebrar la vida de este gran plantel”, señaló el director del plantel, Marcos Saldaña. 

En su intervención, el representante personal del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, Héctor Manuel Hernández Navarro, quien se desempeña como Coordinador de Vinculación y Difusión de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, tuvo a cargo las palabras inaugurales, dando inicio a las actividades con motivo del 37.º aniversario.


