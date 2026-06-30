Celebrará Matamoros fiestas de Nuestra Señora del Refugio

Las actividades en la plaza iniciarán diariamente a partir de las 19:00 horas, mientras que el área comercial estará disponible desde las 09:00 horas.

Con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar, preservar las tradiciones y fomentar la fe entre la comunidad, la Catedral de la Diócesis Matamoros-Reynosa llevará a cabo las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Refugio durante todo el mes de julio, así lo señaló el Padre Jesus Palacios

Las actividades religiosas iniciaron el pasado 26 de junio con el novenario, que contempla el rezo del rosario a las 18:00 horas y la celebración de la misa a las 19:00 horas, extendiéndose hasta el 4 de julio, fecha principal de la festividad.

Ese mismo día se realizará la misa solemne en honor a la patrona, mientras que en la plaza principal se desarrollarán diversas actividades abiertas al público, como el teatro del pueblo, presentaciones musicales, danzas folclóricas, así como la instalación de juegos mecánicos y espacios de comercio.

Dentro del programa, también destaca la presentación musical de José Luis Dávila y el Grupo Mojado la noche del 4 de julio, además de una cartelera artística durante todo el mes con talento local.

Como parte de las celebraciones, el domingo posterior al día principal se llevará a cabo la “Gran Carrera Catedral”, con recorridos de 1, 5 y 10 kilómetros, promoviendo la activación física y la participación ciudadana.

Las actividades en la plaza iniciarán diariamente a partir de las 19:00 horas, mientras que el área comercial estará disponible desde las 09:00 horas. Todos los eventos serán gratuitos y dirigidos a un ambiente completamente familiar.

Autoridades eclesiásticas hicieron un llamado a la ciudadanía a participar en estas festividades, que buscan no solo celebrar a la patrona de la ciudad, sino también fortalecer el tejido social y generar espacios de convivencia sana para las familias matamorenses.