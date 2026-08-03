Chocan unidades oficiales estacionadas y escapan en Reynosa

De acuerdo con la información proporcionada por la Delegación de Transporte Público en Reynosa, los daños fueron detectados durante la noche del domingo

Cuatro vehículos oficiales de la Delegación de Transporte Público de Tamaulipas resultaron con daños materiales luego de ser impactados cuando permanecían estacionados en las oficinas gubernamentales ubicadas sobre el bulevar Miguel Alemán, en la colonia Módulo 2000 de Reynosa.

Las unidades afectadas corresponden a tres camionetas tipo pick up y un automóvil que son utilizados por el personal de la dependencia para realizar diligencias, supervisiones y diversas actividades operativas relacionadas con el servicio de transporte público en la ciudad.

Detectan daños durante la noche del domingo

De acuerdo con la información proporcionada por la Delegación de Transporte Público en Reynosa, los daños fueron detectados durante la noche del domingo, cuando personal de la dependencia acudió a revisar las instalaciones y encontró las unidades oficiales con afectaciones visibles.

Tras percatarse de la situación, se solicitó la intervención de Tránsito Municipal para que se realizara el levantamiento del parte de accidente correspondiente y quedaran documentados los daños ocasionados a los vehículos oficiales.

Las primeras indagatorias señalan que las unidades se encontraban estacionadas durante el fin de semana al momento de ser impactadas, por lo que se presume que el responsable o los responsables abandonaron el lugar después del incidente sin dar aviso a las autoridades.

Presentarán denuncia para identificar al responsable

Con el parte elaborado por Tránsito Municipal, la Delegación de Transporte Público presentará la denuncia ante las autoridades competentes para que se inicie la investigación correspondiente y se determine la identidad de quien o quienes ocasionaron los daños a las unidades oficiales del Gobierno de Tamaulipas.

Hasta el momento no se ha informado el monto de las afectaciones materiales ni si existen cámaras de videovigilancia en la zona que permitan identificar el vehículo involucrado en el percance.