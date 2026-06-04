Ciudad Victoria será sede del Nacional de Atletismo

Ciudad Victoria será sede del Campeonato Nacional de Atletismo de Primera Fuerza 2026 del 5 al 7 de junio en la pista del Estadio Marte R. Gómez.

La competencia reunirá a alrededor de 450 atletas de diferentes estados del país y del extranjero, quienes buscarán marcas para futuras competencias internacionales.

Habrá pruebas de pista y campo durante tres días

El programa contempla pruebas de velocidad, medio fondo, fondo, relevos, saltos y lanzamientos, con actividad durante los tres días de competencia.

La entrada será gratuita para el público, que podrá presenciar la actuación de algunos de los principales exponentes del atletismo nacional en una de las competencias más importantes del calendario mexicano.

Con información de Martin Diaz..............

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