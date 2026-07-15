DIF Tamaulipas mantiene inscripciones para Casa Club

El DIF Tamaulipas mantiene abiertas hasta el 17 de julio las inscripciones para la Casa Club del Adulto Mayor en Ciudad Victoria

El Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, mantiene abierto el periodo de inscripciones para la Casa Club del Adulto Mayor, un espacio dirigido a personas de 60 años y más que promueve el bienestar físico, emocional y social mediante diversas actividades.

Las personas interesadas podrán registrarse hasta el 17 de julio para integrarse a los talleres y actividades que mejor se adapten a sus intereses y necesidades.

Promueven una vida activa y saludable

Como parte del proceso de inscripción, los aspirantes recibirán una valoración médica para orientar su participación de acuerdo con su condición física, con el propósito de ofrecer una experiencia segura y adecuada.

La Casa Club del Adulto Mayor se encuentra ubicada en la calle 20 Méndez, en Ciudad Victoria, y ofrece un espacio de convivencia, aprendizaje y desarrollo integral para las personas adultas mayores.

Entre las actividades disponibles se encuentran baile de salón, yoga, gimnasia cerebral, manualidades, dibujo y pintura, computación, tejido, gimnasio, círculos de lectura y canto, además de otras disciplinas enfocadas en fortalecer habilidades y mejorar la calidad de vida de los participantes.

El programa también busca fomentar la convivencia, crear nuevas amistades e impulsar la inclusión social entre las personas de la tercera edad.

Requisitos para la inscripción

Para completar el trámite, las personas interesadas deberán presentar la siguiente documentación:

Copia de la CURP.

Copia de una identificación oficial o credencial del INAPAM.

Copia del acta de nacimiento.

Tres fotografías tamaño infantil.

Realizar la valoración médica correspondiente.

Con este programa, el Sistema DIF Tamaulipas busca fortalecer los lazos comunitarios y ofrecer espacios que favorezcan el desarrollo integral, la participación social y una mejor calidad de vida para las personas adultas mayores del estado.