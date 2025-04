Ciudadanos limpian Reynosa ante la ineficiencia del gobierno

Las labores de limpieza por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno continúan a paso lento y, en algunas zonas de Reynosa, ni siquiera han comenzado. Ante la magnitud de los daños, son grupos de ayuda y la sociedad civil quienes han tomado el control de la situación, ya sea con la entrega de víveres, ropa e insumos, o con la fuerza de hombres y mujeres que han salido a limpiar las calles. Tal es el caso del grupo Ángeles de Dios.

Heidi, una de las voluntarias que participa en la limpieza de las calles, relató las dificultades que han enfrentado tras la inundación:

"Estaba lleno, estaba todo inundado, todo tapizado, y más nosotros que tenemos de dos pisos y ahí nos podemos refugiar los que pudimos. Aunque los que salieron a la colecta sí batallaron un poco. Ya empieza a oler un poquito más feo y hasta la fecha no nos han dicho nada. Nada más nosotros, la sociedad, somos los que estamos dando el apoyo para limpiar las calles y evitar más problemas".

Aunque algunos piensan que no hace falta ensuciarse los zapatos para ayudar, para quienes lo han perdido todo, la prioridad es limpiar. El pronóstico de lluvias sigue vigente y el lodo y los desechos acumulados podrían generar nuevos daños en las zonas afectadas.

Marco Antonio Flores Vázquez, otro de los ciudadanos afectados, recordó el momento crítico de la inundación:

"Ese día se vivió que, en el momento en que estábamos reunidos, empezó a subir el agua de repente hasta uno o dos metros y ya no nos dio tiempo de bajar las cosas ni nada. Todo lo perdimos. De hecho, estábamos en peligro porque la luz ya empezaba a dar toques, entonces les avisamos a la gente de sus viviendas para que se subieran a un segundo piso y no tener una tragedia".

Por su parte, Erik Hernández, vecino damnificado, hizo un llamado para recibir apoyo con artículos básicos:

"Necesitamos estufas, camas, cobijas, todo lo que nos pueda apoyar el gobierno porque el agua nos tapó".

El grupo Ángeles de Dios, integrado por hombres y mujeres en rehabilitación de adicciones, se ha sumado a las tareas de limpieza. En la colonia Santa Cecilia, una de las más afectadas, utilizaron lo que tenían a la mano para remover el lodo en la calle Obreros.

Isabel, una de las voluntarias, cuestionó la falta de apoyo de las autoridades:

"No puedo creer que el presidente no haga nada. El padrino del centro de rehabilitación Ángeles de Dios es el único que ha estado ayudando a los vecinos y nosotros haciendo un servicio de buena voluntad. La verdad, si no fuera por él y los que estamos ayudando, no hubieran podido pasar".

Miguel Ángel Meléndez, director del grupo Ángeles de Dios, destacó que, pese a los prejuicios que enfrenta su comunidad, están comprometidos con ayudar:

"Estamos ayudando a los vecinos porque estaba todo inundado. Ahorita no contamos con cobijas, colchones, nada, porque todo se lo llevó el agua. Siempre nos juzgan como alcohólicos y drogadictos, pero no nos damos por vencidos y estamos ayudando. Desde las seis de la mañana somos como unos 40 y todos estamos limpiando".

Con acciones como esta, queda demostrada la solidaridad y empatía de la sociedad ante la difícil situación que enfrentan miles de familias. Las labores de limpieza avanzan lentamente, pero con el esfuerzo de grupos como Ángeles de Dios, la carga es menor.

