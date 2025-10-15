Afecta onda expansiva a edificios del Colegio Cobat 01

Los ocho edificios que conforman el Colegio de Bachilleres, Cobat 01, resultaron afectados por la onda expansiva de la explosión que, por acumulación de gas, se registró este martes al sur de la ciudad.

La directora del plantel, Luisa Piedad Pérez Herrera, señaló que Protección Civil evacuó a 740 estudiantes del turno matutino, y se suspendieron clases en ambos turnos hasta nuevo aviso, ya que se realiza el peritaje para determinar el daño en la estructura.

“Puros daños materiales sí sufrieron las instalaciones, lo que son los ventanales de todos los salones y de los edificios. Son 13 salones, pero también oficinas, los laboratorios tanto de química como de experimentales, de inglés y demás.

“Son ocho edificios y de los ocho edificios todos sufrieron daños de los vidrios y algunos marcos de los vidrios”, precisó la directora.

Este mismo martes acudió personal del gobierno municipal, así como Protección Civil y Bomberos, para verificar los daños, determinar si es seguro para los alumnos retornar a las aulas y asignar los recursos económicos para las reparaciones.

“Vinieron de Protección Civil a analizar los daños, estuvieron revisando y, en base a lo que ellos dictaminaron, nos sugirieron que se tenía que evacuar la escuela en ambos turnos hasta que no quedara ya solventado todo y nos den la indicación de que podemos regresar con seguridad.

“Ahorita no te puedo adelantar eso (si regresarán a clases este miércoles) porque estamos todavía en los peritajes, en cuestión de los inventarios de los daños y que empiecen las reparaciones, pero sí estamos recibiendo el apoyo por parte del municipio muy puntualmente, están trabajando muy rápido”, declaró la directora.

Si queda listo para el miércoles, se dará aviso a la comunidad escolar a través de los canales de comunicación digital.

Afortunadamente, nadie resultó dañado físicamente con la explosión, pero sí hubo temor entre el estudiantado y docentes.

La directora describió cómo la normalidad de un día de clases se vio interrumpida por el estruendo que hizo añicos las ventanas y originó inquietud en la escuela.

“Una situación de esta envergadura, pues no es normal, es una explosión que sí mueve; estás tú tranquilo tomando tus clases y de repente una explosión de esta magnitud, pues sí se espantaron la mayoría de los chicos.

“Pero empezaron, con el apoyo de todos los docentes, a calmar la situación”.

Comentarios