Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_14_at_5_13_52_PM_ca2a4e78e1
Tamaulipas

Afecta onda expansiva a edificios del Colegio Cobat 01

La onda expansiva de la explosión por acumulación de gas registrada al sur de Nuevo Laredo afectó a los ocho edificios que conforman el Colegio de Bachilleres

  • 15
  • Octubre
    2025

Los ocho edificios que conforman el Colegio de Bachilleres, Cobat 01, resultaron afectados por la onda expansiva de la explosión que, por acumulación de gas, se registró este martes al sur de la ciudad.

La directora del plantel, Luisa Piedad Pérez Herrera, señaló que Protección Civil evacuó a 740 estudiantes del turno matutino, y se suspendieron clases en ambos turnos hasta nuevo aviso, ya que se realiza el peritaje para determinar el daño en la estructura.

“Puros daños materiales sí sufrieron las instalaciones, lo que son los ventanales de todos los salones y de los edificios. Son 13 salones, pero también oficinas, los laboratorios tanto de química como de experimentales, de inglés y demás. 

“Son ocho edificios y de los ocho edificios todos sufrieron daños de los vidrios y algunos marcos de los vidrios”, precisó la directora.

Este mismo martes acudió personal del gobierno municipal, así como Protección Civil y Bomberos, para verificar los daños, determinar si es seguro para los alumnos retornar a las aulas y asignar los recursos económicos para las reparaciones.

WhatsApp Image 2025-10-14 at 5.13.52 PM (2).jpeg

“Vinieron de Protección Civil a analizar los daños, estuvieron revisando y, en base a lo que ellos dictaminaron, nos sugirieron que se tenía que evacuar la escuela en ambos turnos hasta que no quedara ya solventado todo y nos den la indicación de que podemos regresar con seguridad.

“Ahorita no te puedo adelantar eso (si regresarán a clases este miércoles) porque estamos todavía en los peritajes, en cuestión de los inventarios de los daños y que empiecen las reparaciones, pero sí estamos recibiendo el apoyo por parte del municipio muy puntualmente, están trabajando muy rápido”, declaró la directora.

Si queda listo para el miércoles, se dará aviso a la comunidad escolar a través de los canales de comunicación digital.

Afortunadamente, nadie resultó dañado físicamente con la explosión, pero sí hubo temor entre el estudiantado y docentes.

La directora describió cómo la normalidad de un día de clases se vio interrumpida por el estruendo que hizo añicos las ventanas y originó inquietud en la escuela.

WhatsApp Image 2025-10-14 at 5.13.52 PM.jpeg

“Una situación de esta envergadura, pues no es normal, es una explosión que sí mueve; estás tú tranquilo tomando tus clases y de repente una explosión de esta magnitud, pues sí se espantaron la mayoría de los chicos.

“Pero empezaron, con el apoyo de todos los docentes, a calmar la situación”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

explosion_casa_nuevo_laredo_76f9e611ef
Deja explosión cuatro lesionados en Nuevo Laredo
cfe_91_1e5ec2da45
Restablece CFE el 91% del servicio eléctrico en cinco estados
Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_21_39_AM_855187afee
Crece el Pánuco y activa la alerta en 3 municipios tamaulipecos
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_2025_10_15_T102524_378_888d6cafb5
Justin Bieber sorprende tocando con una banda sinaloense
EH_UNA_FOTO_2025_10_15_T101530_311_63c1df95fe
Colaboradores del SAT reanudan labores tras protestas nacionales
cfe_92_luz_e9c8401779
CFE restablece 92% del suministro eléctrico tras lluvias
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
acuerdo_paz_gaza_2866e1bd57
Firman acuerdo de paz en Gaza impulsado por Trump
Whats_App_Image_2025_10_13_at_9_11_36_PM_7c77d506d4
Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto
publicidad
×