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Tamaulipas

Reynosa reúne talento juvenil en encuentro estatal del COBAT

Casi 300 finalistas participan en disciplinas artísticas y culturales, promoviendo formación integral y convivencia estudiantil

  • 25
  • Marzo
    2026

El Colegio de Bachilleres de Tamaulipas lleva a cabo en Reynosa un encuentro estatal de arte y cultura, donde estudiantes finalistas de todo el estado participan en diversas disciplinas, reafirmando el compromiso de esta institución con una formación integral que combina lo académico con lo artístico, deportivo y cultural.

El director general del COBAT, Víctor Manuel González Salum, destacó la amplia participación de jóvenes en este evento, al señalar que se trata de una etapa final que reúne a los mejores exponentes del estado.
“En varias disciplinas de arte y cultura como danza folclórica, huapango, rondalla, declamación, oratoria, dibujo, fotografía y artesanías, todo está aquí reunido en estos dos días en Reynosa; tenemos casi 300 participantes que son finalistas de casi 900 que participaron en todo el estado”, expresó.

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Durante el mensaje de inauguración, el presidente municipal de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, subrayó la importancia de impulsar políticas públicas que fortalezcan el desarrollo de los jóvenes y promuevan la movilidad social.

“Construir un México donde, aunque nazcas pobre, puedas morir rico, y dejar atrás ese México donde si nacías pobre, morías pobre; ese cambio social lo vamos a hacer con la ayuda de todos ustedes, con jóvenes comprometidos con México, con Tamaulipas y con Reynosa, para que podamos construir una nueva sociedad donde haya movilidad social”, manifestó.

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Por su parte, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior en Tamaulipas, Igor Crespo Solís, reconoció el impacto positivo de este tipo de actividades en la formación estudiantil.
“Iniciativas como esta, impulsadas por el Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, nos recuerdan que la educación trasciende el aula, fortaleciendo habilidades socioemocionales, el pensamiento creativo y el sentido de pertenencia”, afirmó.

Finalmente, González Salum reiteró que este tipo de encuentros contribuyen a mantener a los jóvenes en entornos positivos y saludables.

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“Sirve mucho para mantener a los jóvenes en un ambiente sano, que estén entretenidos en cosas saludables, y por ese camino es parte de lo que se trata la nueva escuela mexicana, no solamente enfocarse en habilidades académicas, sino también culturales y en todo lo que contribuye a que estén mejor mentalmente nuestros alumnos”, concluyó.

Durante dos días, estudiantes del norte, sur y centro del estado permanecerán en Reynosa, participando en una sana competencia que fortalece la convivencia y los lazos entre la comunidad estudiantil.


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