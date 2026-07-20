COEPRIS avala calidad del agua en playas de Tamaulipas

El organismo llevó a cabo una revisión exhaustiva y levantamiento de muestreos en la calidad del agua de los principales destinos turísticos

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El titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), Mario Alberto Rebolledo Urcádiz, confirmó que todas las playas de Tamaulipas se encuentran en condiciones óptimas para recibir a los bañistas durante esta temporada vacacional de verano.

Analizan la calidad del agua en destinos turísticos

El funcionario estatal informó que, previo al inicio del periodo de descanso, el organismo llevó a cabo una revisión exhaustiva y levantamiento de muestreos en la calidad del agua de los principales destinos turísticos del estado.

Tras los análisis, se determinó que los sitios cumplen con los niveles bacteriológicos adecuados para el uso recreativo.

“Hoy podemos decir que están en condiciones para ser utilizadas por los bañistas”, señaló Rebolledo Urcádiz, destacando la importancia de estas acciones para garantizar la seguridad de las familias locales, así como del turismo nacional y extranjero.

Playas revisadas por COEPRIS

Las playas que fueron sometidas a estas revisiones preventivas son: