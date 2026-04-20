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Tamaulipas

Activa COEPRIS operativo en el Camalote por mortandad de peces

La zona es reconocida por su actividad pesquera artesanal y su conexión con humedales que sirven de hábitat para diversas especies de agua dulce y salobre.

  • 20
  • Abril
    2026

Ante la mortandad de peces registrada en el estero del Camalote, el comisionado general de Coepris, Mario Rebolledo Urcádiz, informó que activaron acciones preventivas para evitar riesgos a la población. 

Coordinación institucional  

Precisó que ya se trabaja de manera coordinada con el Ayuntamiento de Altamira, la Secretaría de Salud y las coordinaciones sanitarias de la región. Detalló que la vigilancia se centra en la zona limítrofe entre Altamira y Veracruz.

Riesgo por consumo  

Explicó que la especie afectada es conocida como pez plata, la cual, aunque no es de consumo común, representa un riesgo si llega a comercializarse en condiciones inadecuadas. 

Rebolledo Urcádiz advirtió que tienen que estar atentos a que no se haga el consumo cuya mortandad estaría relacionada con alteraciones en las condiciones del agua.

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Antecedentes del estero  

El estero del Camalote es un cuerpo de agua ubicado en los límites de Altamira, Tamaulipas, y el norte de Veracruz. 

Forma parte del sistema lagunario del sur del estado y desemboca hacia la laguna de Champayán. 

La zona es reconocida por su actividad pesquera artesanal y su conexión con humedales que sirven de hábitat para diversas especies de agua dulce y salobre.

Importancia en la región  

El Camalote tiene relevancia económica y ambiental para las comunidades ribereñas de Altamira y municipios vecinos. 

Funciona como fuente de sustento para pescadores locales y como regulador natural ante lluvias e inundaciones. Su cercanía con zonas urbanas y con la industria lo convierte en un punto sensible para la vigilancia sanitaria y ambiental.


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