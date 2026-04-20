Activa COEPRIS operativo en el Camalote por mortandad de peces

Ante la mortandad de peces registrada en el estero del Camalote, el comisionado general de Coepris, Mario Rebolledo Urcádiz, informó que activaron acciones preventivas para evitar riesgos a la población.

Coordinación institucional

Precisó que ya se trabaja de manera coordinada con el Ayuntamiento de Altamira, la Secretaría de Salud y las coordinaciones sanitarias de la región. Detalló que la vigilancia se centra en la zona limítrofe entre Altamira y Veracruz.

Riesgo por consumo

Explicó que la especie afectada es conocida como pez plata, la cual, aunque no es de consumo común, representa un riesgo si llega a comercializarse en condiciones inadecuadas.

Rebolledo Urcádiz advirtió que tienen que estar atentos a que no se haga el consumo cuya mortandad estaría relacionada con alteraciones en las condiciones del agua.

Antecedentes del estero

El estero del Camalote es un cuerpo de agua ubicado en los límites de Altamira, Tamaulipas, y el norte de Veracruz.

Forma parte del sistema lagunario del sur del estado y desemboca hacia la laguna de Champayán.

La zona es reconocida por su actividad pesquera artesanal y su conexión con humedales que sirven de hábitat para diversas especies de agua dulce y salobre.

Importancia en la región

El Camalote tiene relevancia económica y ambiental para las comunidades ribereñas de Altamira y municipios vecinos.

Funciona como fuente de sustento para pescadores locales y como regulador natural ante lluvias e inundaciones. Su cercanía con zonas urbanas y con la industria lo convierte en un punto sensible para la vigilancia sanitaria y ambiental.

Comentarios