Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
_aca7ea4e59
Tamaulipas

COEPRIS suspende 13 clínicas estéticas por irregularidades

El titular de la Comisión, Mario Alberto Rebolledo, señaló que la dependencia estatal realizó una revisión exhaustiva en 165 consultorios privados de la entidad

  • 05
  • Febrero
    2026

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) realizó una revisión exhaustiva de 165 clínicas particulares que practicaron cirugías estéticas durante 2025. De estas, 13 establecimientos fueron suspendidos por diversas irregularidades, principalmente en la zona fronteriza, informó su titular, Mario Alberto Rebolledo Urcádiz.

“Estas clínicas deben cumplir con una normatividad específica para poder operar, que incluye licencias sanitarias para actos quirúrgicos, farmacias y bancos de sangre. Esto es vital para garantizar un servicio de calidad, ya que se han registrado accidentes e incluso muertes en algunos hospitales”, señaló.

Además, destacó la importancia del turismo médico en la frontera, donde existe una alta demanda de servicios de salud por parte de pacientes provenientes del Valle de Texas, Nuevo León y otras regiones del país.

El funcionario de la Secretaría de Salud explicó que se han llevado a cabo reuniones y capacitaciones con propietarios y directores de clínicas para reforzar la necesidad de ofrecer servicios seguros y de calidad.

“Durante 2025 revisamos todos los hospitales privados en la frontera. Encontramos algunos con niveles de excelencia, pero otros no cumplieron con los lineamientos sanitarios exigidos por la COFEPRIS. Este proceso de supervisión continuará en 2026”, afirmó.

Rebolledo detalló que la COFEPRIS ahora otorga permisos sanitarios permanentes a las clínicas, los cuales anteriormente eran temporales y con vigencia de hasta dos años. No obstante, esto no impide que se realicen revisiones constantes para verificar el cumplimiento de los estándares requeridos en quirófanos y áreas críticas.

“Existen tres elementos clave en la estructura de un hospital: el trayecto del paciente desde su ingreso hasta el quirófano, el manejo del material quirúrgico y la circulación del personal médico. Muchos establecimientos no cumplían con estos criterios, lo que derivó en suspensiones. No buscamos clausurar, sino ayudar a que se regularicen”, agregó.

Para 2026, COEPRIS planea implementar una plataforma digital que permitirá a la población consultar qué hospitales y médicos cuentan con certificación para realizar cirugías estéticas.

“Queremos que los pacientes que llegan del Valle de Texas, así como de cualquier localidad del estado y del país, tengan acceso a información clara sobre los servicios seguros disponibles en municipios como Reynosa y Matamoros”, indicó.

Finalmente, el funcionario exhortó a la ciudadanía a verificar la certificación de los especialistas antes de someterse a una cirugía estética.

“Es fundamental acudir con médicos especializados en cirugía plástica y reconstructiva, preferentemente certificados por el Consejo Nacional en la materia”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

salud_intensifica_fumigaciones_contra_dengue_4784017134
Salud intensifica acciones de fumigación contra el dengue
EH_CONTEXTO_2026_01_27_T124342_885_607e1c9d5c
Reportan desaparición del nieto de la cantante Lucha Villa
basurero_rancho_11afa7f05f
Denuncian tiradero clandestino en colonia El Oasis de Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_02_05_T131727_392_53e1867ede
Presentan 'Capacitación 2026, prevenir es cuidarte'
coahuila_vacunacion_masiva_sarampion_d04049ad44
Coahuila iniciará vacunación masiva contra sarampión
rickettsiosis_coahuila_medidas_6ff4484c8b
Refuerza estrategias contra rickettsiosis tras muertes
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
Whats_App_Image_2026_02_03_at_16_15_50_434ab2e893
Habilitan en San Pedro 'Drive Thru' para facilitar vacunación
publicidad
×