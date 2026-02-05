COEPRIS suspende 13 clínicas estéticas por irregularidades

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) realizó una revisión exhaustiva de 165 clínicas particulares que practicaron cirugías estéticas durante 2025. De estas, 13 establecimientos fueron suspendidos por diversas irregularidades, principalmente en la zona fronteriza, informó su titular, Mario Alberto Rebolledo Urcádiz.

“Estas clínicas deben cumplir con una normatividad específica para poder operar, que incluye licencias sanitarias para actos quirúrgicos, farmacias y bancos de sangre. Esto es vital para garantizar un servicio de calidad, ya que se han registrado accidentes e incluso muertes en algunos hospitales”, señaló.

Además, destacó la importancia del turismo médico en la frontera, donde existe una alta demanda de servicios de salud por parte de pacientes provenientes del Valle de Texas, Nuevo León y otras regiones del país.

El funcionario de la Secretaría de Salud explicó que se han llevado a cabo reuniones y capacitaciones con propietarios y directores de clínicas para reforzar la necesidad de ofrecer servicios seguros y de calidad.

“Durante 2025 revisamos todos los hospitales privados en la frontera. Encontramos algunos con niveles de excelencia, pero otros no cumplieron con los lineamientos sanitarios exigidos por la COFEPRIS. Este proceso de supervisión continuará en 2026”, afirmó.

Rebolledo detalló que la COFEPRIS ahora otorga permisos sanitarios permanentes a las clínicas, los cuales anteriormente eran temporales y con vigencia de hasta dos años. No obstante, esto no impide que se realicen revisiones constantes para verificar el cumplimiento de los estándares requeridos en quirófanos y áreas críticas.

“Existen tres elementos clave en la estructura de un hospital: el trayecto del paciente desde su ingreso hasta el quirófano, el manejo del material quirúrgico y la circulación del personal médico. Muchos establecimientos no cumplían con estos criterios, lo que derivó en suspensiones. No buscamos clausurar, sino ayudar a que se regularicen”, agregó.

Para 2026, COEPRIS planea implementar una plataforma digital que permitirá a la población consultar qué hospitales y médicos cuentan con certificación para realizar cirugías estéticas.

“Queremos que los pacientes que llegan del Valle de Texas, así como de cualquier localidad del estado y del país, tengan acceso a información clara sobre los servicios seguros disponibles en municipios como Reynosa y Matamoros”, indicó.

Finalmente, el funcionario exhortó a la ciudadanía a verificar la certificación de los especialistas antes de someterse a una cirugía estética.

“Es fundamental acudir con médicos especializados en cirugía plástica y reconstructiva, preferentemente certificados por el Consejo Nacional en la materia”, concluyó.

Comentarios