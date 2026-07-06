Colectivo amplía búsquedas al municipio de Miguel Alemán

Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas hizo un llamado para colaborar de manera anónima con información que permita ubicar posibles fosas

Integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas ampliaron sus jornadas de búsqueda al municipio de Miguel Alemán, donde realizaron el operativo número 89 en coordinación con elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

La organización hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar de manera anónima proporcionando información que permita ubicar posibles fosas clandestinas, sitios donde pudiera haber personas privadas de la libertad o lugares en los que existan restos humanos.

Las buscadoras señalaron que cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser de gran importancia para las investigaciones y ayudar a brindar respuestas a familias que continúan buscando a sus seres queridos.

Los reportes pueden realizarse de forma confidencial a través de las redes sociales oficiales del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, cuyos integrantes reiteraron su compromiso de continuar recorriendo distintos municipios del estado en la búsqueda de personas desaparecidas.