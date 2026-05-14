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Tamaulipas

Identifican restos óseos localizados por colectivo en Reynosa

Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas localizaron los restos de Lilia Robles Mendoza durante una de sus búsquedas

  • 14
  • Mayo
    2026

Después de casi dos meses de incertidumbre, autoridades confirmaron la identificación de los restos óseos encontrados el pasado 18 de marzo en las inmediaciones del libramiento Sur 2, rumbo al puente internacional Reynosa-Pharr.

Se trata de Lilia Robles Mendoza, quien había sido reportada como desaparecida desde el 19 de octubre.

El hallazgo fue realizado por integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas durante una de sus jornadas de búsqueda en la zona. Los restos se encontraban dispersos a un costado del libramiento y, desde un inicio, existieron indicios de que pertenecían a una mujer debido a diversos objetos localizados en el área.

Entre las evidencias encontradas estaban un teléfono celular, una pulsera artesanal, una varilla de brasier y una uña postiza, elementos que ayudaron en las investigaciones para lograr la identificación de la víctima.

De acuerdo con información difundida en su momento, poco después de la desaparición de Lilia, autoridades localizaron una unidad Nissan calcinada en un sector cercano al sitio donde posteriormente fueron encontrados sus restos.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas emitió en su momento la ficha de búsqueda de Lilia Robles Mendoza; sin embargo, fueron integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas quienes continuaron recorriendo brechas y zonas de riesgo hasta lograr el hallazgo.

La identificación de los restos pone fin a meses de angustia para la familia, aunque también deja abiertas muchas interrogantes sobre lo ocurrido y sobre el avance real de las investigaciones para esclarecer el caso.

Este hecho volvió a evidenciar el trabajo que realizan los colectivos de búsqueda en Tamaulipas, cuyos integrantes ingresan constantemente a zonas peligrosas para localizar personas desaparecidas, mientras familiares cuestionan la capacidad y respuesta de las autoridades para castigar a los responsables.

Ahora, Lilia Robles Mendoza podrá regresar con su familia y recibir sepultura, aunque no de la manera en que sus seres queridos esperaban encontrarla.


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