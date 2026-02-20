'¡Aguas con el agua!’: Conagua advierte baja de lluvias en NL

Así como está ocurriendo en invierno, la falta de lluvias en Nuevo León se extenderá a la primavera e incluso al verano, por lo cual la Comisión Nacional del Agua (Conagua) lanza un “¡aguas con el agua!”.

Según los pronósticos disponibles hasta el momento, de febrero a abril, las lluvias estarán casi 40% por debajo de lo normal y, aunque todavía no es posible hacer pronósticos para los meses de verano, se estima que la tendencia continuará debido a fenómenos meteorológicos.

Esto ocurre en el contexto de que, si bien las tres presas de Nuevo León tienen un llenado promedio de 72%, el consumo de agua en la urbe regia está alto, pues se ubica en 16 metros cúbicos por segundo (m³/s) cuando normalmente en invierno baja a 12 ó 13 m³/s, según datos de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD).

Conagua pide a la población no confiarse

Ante esta situación, Dulce Cruz Torres, meteoróloga de la Conagua en Nuevo León, dijo que es necesario hacer esfuerzos para cuidar el líquido a fin de pedirle a la población que “no se confíe”.

“Con las presas en niveles óptimos que tenemos y como en meses anteriores que las teníamos hasta en un 100%, incluso algunas por arriba del 100%, la gente tiende a confiarse.

“No porque haya agua tenemos que desperdiciarla; al contrario, debemos cuidarla, sobre todo recordando que estamos en una zona en donde naturalmente no llueve mucho porque estamos en la franja de los grandes desiertos del mundo”, comentó la experta.

Según datos de la dependencia, de febrero a abril caen normalmente 75.7 milímetros (mm) de lluvia, y se estima que este año serán 48.4 mm, que son 36% menos.

Influencia de La Niña y posible predominio de El Niño

Cruz Torres dijo que, además de ser temporada de estiaje, la condición prevaleciente es consecuencia de que el fenómeno meteorológico denominado “La Niña” se encuentra muy debilitado, provocando una tendencia a que este 2026 predominará el fenómeno de “El Niño”.

Ambos fenómenos se caracterizan por provocar distintos niveles de precipitaciones; este último significa que Nuevo León tendrá registros menores a los máximos históricos y a su vez se espera un verano caluroso.

“Con un fenómeno de El Niño en puerta, bueno, pues los veranos tienden a ser este, pues más o más bien tienden a disminuir la precipitación y, por consiguiente, pues hay más días despejados y, pues, más días calurosos”, señaló.

Lluvias por mes en Nuevo León

La meteoróloga de la Conagua señaló que para febrero, el promedio histórico de lluvias es de 16.4 mm y este año solo se espera que sea de 6.4 mm, lo que se traduce en un 61% menos de precipitaciones que en años anteriores.

Pero este fenómeno no se quedará ahí, sino que para marzo también se espera un 49% menos y para abril, aunque menos alejado, seguirá un 18% por debajo de lo normal.

“Febrero lo teníamos pronosticado con hasta un 61% por debajo del promedio en cuestión de precipitación; normalmente llueven en febrero a nivel estatal 16.4 milímetros; para este febrero esperaríamos 6.4.

“Marzo normalmente llueve en 21.8 milímetros. Estaríamos esperando 11.1 milímetros, que se traduce a un 49% por debajo del promedio, y para lo que es el mes de abril, normalmente llueven 37.5 milímetros; esperaríamos 30.9 milímetros a nivel estatal y ahí la condición sigue siendo seca, aunque ya no tan marcada. Esperaríamos un 18% por debajo del promedio”, indicó Cruz Torres.

Presas llenas, pero con alto consumo

En la actualidad, las presas de Nuevo León tienen niveles óptimos, pues de los 1,423 millones de metros cúbicos (Mm³) que les caben, tienen 1,027 Mm³, que es un 72 por ciento.

La que más tiene en cuanto a porcentaje es Cerro Prieto, que está casi al 100%, pues de 300 Mm³ tiene 295.8 Mm³.

Sin embargo, Conagua llama a no dejarse llevar por ese “espejismo” porque el agua se agota si no se le da cuidado y uso adecuado.

Prevén escasez en primavera y verano

En primavera y verano, se prevé que las lluvias sean muy escasas, por lo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) llama a cuidar el vital líquido a fin de evitar problemas de abasto en la urbe regia; esta situación se podría extender a los meses más calientes del año.

Febrero-abril

Histórico: 75.7 mm

2025: 38.7 mm

2026: 48.4 mm

Variación 2026 vs. histórico: -36%

Febrero

Histórico: 16.4 mm

2025: 5.6 mm

2026: 6.4 mm

Variación 2026 vs. histórico: -61%

Marzo

Histórico: 21.8 mm

2025: 30.7 mm

2026: 11.1 mm

Variación 2026 vs. histórico: -50%

Abril

Histórico: 37.5 mm

2025: 2.4 mm

2026: 30.9 mm

Variación 2026 vs. histórico: -18%

Así están las presas

Presa Capacidad Llenado actual Porcentaje de llenado La Boca 39.4 Mm³ 34.8 Mm³ 88% Cerro Prieto 300 mm³ 295.8 Mm³ 98% El cuchillo 1,123 Mm³ 742.2 Mm³ 66% Total 1,423 Mm³ 1,027 Mm³ 72%

Comentarios