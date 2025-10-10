Cerrar X
Condenan cinco personas en Tamaulipas; suman 384 años de prisión

Entre los delitos que son acusados se encuentra la posesión simple de marihuana y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

  10
  Octubre
    2025

De acuerdo con la Fiscalía General de la República cuatro personas acumularon alrededor de 304 años de prisión por diversos delitos de alto impacto.

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Tamaulipas, José “N”, Jorge “N”, Francisco “N”, Francisco “N” y Yessenia “N” recibieron diversas condenas al ser detenidos en flagrancia dentro de una vivienda de Nuevo Laredo.

Al momento de su aprehensión, elementos de seguridad decomisaron teléfonos celulares, equipos de radiocomunicación, uniformes y equipo militar, cuatro armas largas y una corta, un lanzagranadas, 396 cartuchos, 15 cargadores, dos granadas, un envoltorio de marihuana y tres vehículos. 

El juez encargado del caso dictó la sentencia de 80 años 10 meses de prisión y multa de 417 mil 797, a  José “N”, Jorge “N” y Francisco “N” por los delitos de privación ilegal de la libertad, contra la salud en la modalidad de posesión simple de marihuana, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión de armas de fuego y de cartuchos también de uso exclusivo.

Por su parte, Francisco "N" recibió una pena de 72 años y 10 meses de prisión por privación ilegal de la libertad, contra la salud en la modalidad de posesión simple de marihuana y posesión de armas de fuego, así como cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Mientras que a Yessenia "N", impuso una pena de 72 años 10 meses de prisión y multa de 406 mil 890 pesos por delitos de privación ilegal de la libertad, posesión de cartuchos y contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana.


