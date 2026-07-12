Conmemoran 100 años del Puente Internacional McAllen-Hidalgo

Autoridades de México y Estados Unidos celebraron el centenario del cruce fronterizo, destacando su papel en el comercio, el turismo y la integración regional

Autoridades de México y Estados Unidos conmemoraron el centenario del Puente Internacional McAllen-Hidalgo, al reunir a líderes comunitarios, funcionarios y representantes de ambos países para celebrar un siglo de conexión, comercio y cooperación en uno de los cruces fronterizos más importantes del Valle del Río Grande.

Durante la ceremonia se destacó el papel que ha desempeñado esta infraestructura desde su inauguración en 1926 para fortalecer el desarrollo económico regional, impulsar el comercio internacional, fomentar el turismo y consolidar el intercambio cultural entre ambas naciones.

Destacan al puente como símbolo de integración fronteriza

El mayor de McAllen, Javier Villalobos, afirmó que el Puente Internacional McAllen-Hidalgo representa un símbolo de integración para toda la región fronteriza y reconoció la importancia de México para el desarrollo económico y social del sur de Texas.

"100 años de tener el puente McAllen-Hidalgo es una celebración que estamos festejando no solamente para McAllen e Hidalgo, sino para todo el Valle del Río Grande, porque sabemos la importancia de México para nosotros, el comercio, las familias, la cultura y el turismo. Queremos que todos los puentes lleguen a 100 años y muchos más", expresó.

Por su parte, el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, señaló que este cruce internacional ha sido fundamental para mantener unidas a las familias y fortalecer la relación entre las ciudades hermanas de ambos lados de la frontera.

"El puente de McAllen-Hidalgo es el que utilizan las familias de Reynosa y las familias del Valle de Texas; es el que nos mantiene unidos y nos ayuda a hacer frente a las políticas públicas. A través de los puentes y de la buena relación entre ciudades hermanas como McAllen, Hidalgo y Reynosa podemos seguir creciendo y atrayendo inversión a los dos lados de la frontera", indicó.

Plantean fortalecer la infraestructura y atender nuevos retos

Durante la conmemoración, Javier Villalobos reiteró que la prioridad para la región debe ser continuar fortaleciendo la infraestructura fronteriza para facilitar el comercio, el turismo y la convivencia entre ambas naciones.

"Lo que necesitamos siempre son puentes. Para nosotros el comercio es muy importante; los muros corresponden a otros temas. Lo importante es el comercio, la familia, la cultura y el turismo. Los puentes nos han servido bien y, si podemos hacer más, los hacemos", afirmó.

En el marco del centenario también se analizaron los principales desafíos que enfrenta la región. Peña Ortiz destacó la necesidad de garantizar el abastecimiento de agua y reforzar la infraestructura energética para responder al crecimiento económico en ambos lados de la frontera.