Conmemoran 429 años de la Fundación de Monterrey

El alcalde Adrián de la Garza encabezó este sábado una guardia de honor en el Obelisco de la ciudad para conmemorar el 429 aniversario de Monterrey.

El acto solemne se llevó a cabo en la también llamada Columna de los Fundadores, inaugurada en 1957 en el punto histórico donde se reconoce el origen de Monterrey, fundada por Diego de Montemayor y 12 familias españolas en 1596.

La ceremonia incluyó la lectura de una estrofa de la Carta de Fundación a cargo del Cronista Oficial de la Ciudad, Leopoldo Espinosa Benavides, como recordatorio de los orígenes de la capital regiomontana y de la visión con la que fue concebida.

"La ciudad metropolitana de Monterrey, fundada por don Diego de Montemayor y demás padres fundadores, existe porque pudo hacer florecer esta tierra con una prosperidad que hasta ahora sigue estando presente", reconoció el cronista durante su intervención.

Las autoridades realizaron la guardia de honor en memoria de quienes dieron inicio a la ciudad.

En el homenaje estuvieron la presidenta del DIF, Gaby Oyervides González; el secretario del Ayuntamiento, César Garza Villarreal; la presidenta del Congreso del Estado, diputada Itzel Castillo Almanza; y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Laura Perla Córdova Rodríguez, además de síndicos, regidores y funcionarios municipales.

Al Obelisco también se le considera como un símbolo que enlaza el pasado con el presente de Monterrey y refleja la continuidad de su historia

