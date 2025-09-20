Cerrar X
89d3d2f4_df2c_467b_8198_a7bfb6372368_ee2c8d78e7
Nuevo León

Conmemoran 429 años de la Fundación de Monterrey

Autoridades llevaron a cabo el acto solemne frente a la Columna de los Fundadores, considerado un símbolo para enlazar el pasado y presente de la ciudad

  • 20
  • Septiembre
    2025

El alcalde Adrián de la Garza encabezó este sábado una guardia de honor en el Obelisco de la ciudad para conmemorar el 429 aniversario de Monterrey. 

El acto solemne se llevó a cabo en la también llamada Columna de los Fundadores, inaugurada en 1957 en el punto histórico donde se reconoce el origen de Monterrey, fundada por Diego de Montemayor y 12 familias españolas en 1596.

La ceremonia incluyó la lectura de una estrofa de la Carta de Fundación a cargo del Cronista Oficial de la Ciudad, Leopoldo Espinosa Benavides, como recordatorio de los orígenes de la capital regiomontana y de la visión con la que fue concebida. 

"La ciudad metropolitana de Monterrey, fundada por don Diego de Montemayor y demás padres fundadores, existe porque pudo hacer florecer esta tierra con una prosperidad que hasta ahora sigue estando presente", reconoció el cronista durante su intervención.

Las autoridades realizaron la guardia de honor en memoria de quienes dieron inicio a la ciudad.

eb02cc5e-cc4d-4dfb-a50d-5ff68f06a505.jpg

En el homenaje  estuvieron la presidenta  del DIF, Gaby Oyervides González; el secretario del Ayuntamiento, César Garza Villarreal; la presidenta del Congreso del Estado, diputada Itzel Castillo Almanza; y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Laura Perla Córdova Rodríguez, además de síndicos, regidores y funcionarios municipales.

Al Obelisco también se le considera como un símbolo que enlaza el pasado con el presente de Monterrey y refleja la continuidad de su historia


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25260446669569_7f9016dfac
Trump es recibido en Inglaterra con fastuosa pompa y ceremonia
G0vv6_DJXQAACYPM_6cd25a13ad
Conmemora Sheinbaum 178 años de la gesta de los Niños Héroes
60855a7c_7367_44a3_8ebf_d59d6973d412_5a90dea4fc
Samuel García rinde homenaje a Niños Héroes en Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

AP_25264743237095_e4539d60b7
Steelers despierta y vence a Patriots con Aaron Rodgers brillando
EH_UNA_FOTO_2025_09_21_T150206_260_fed8c9f8ec
Lupillo Rivera confiesa porqué terminó con Belinda
3399a29b86cfe12dc07f3e860fa50f5a6033964dw_1ac5846eb2
Colombia pide ayuda a Sheinbaum por desaparición de cantante
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_19_at_12_14_37_AM_1_0b0f547eb3
Operará tramo clave de la Línea 6 antes del Mundial 2026
EH_UNA_FOTO_7_fdb7630c86
Débora Estrella fallece en accidente aéreo reportado en García
Whats_App_Image_2025_09_19_at_3_02_04_PM_f075a91446
Localizan con vida a Ana Luisa, joven desaparecida en Reynosa
publicidad
×