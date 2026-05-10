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Coahuila

Conmemoran en Saltillo la Batalla de Puebla y protesta militar

Autoridades encabezaron la ceremonia por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla y la toma de protesta de jóvenes del Servicio Militar Nacional Clase 2007

  • 10
  • Mayo
    2026

Este fin de semana, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo participó este viernes en la ceremonia conmemorativa por el CLXIV Aniversario de la Batalla de Puebla, así como en la Toma de Protesta de Bandera de los jóvenes del Servicio Militar Nacional, Clase 2007.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería y reunió a autoridades civiles y militares.

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Durante la ceremonia estuvieron presentes representantes de los tres niveles de gobierno, además de mandos de las Fuerzas Armadas. El acto fue encabezado por el General de Brigada de Estado Mayor Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar, quien dirigió un mensaje en el que resaltó la importancia de la disciplina, el compromiso y el servicio a México por parte de las nuevas generaciones que cumplen con su deber militar.

En el marco de la conmemoración, autoridades municipales reiteraron el reconocimiento al Ejército Mexicano por su labor en materia de seguridad y coordinación institucional.

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Asimismo, destacaron que, al igual que hace 164 años en la Batalla de Puebla, las fuerzas armadas continúan demostrando valor y compromiso en favor de la ciudadanía y la tranquilidad de Saltillo.


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