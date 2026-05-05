Conmemoran 164 años de Batalla de Puebla con acto cívico-militar

En el marco del 164 aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, se llevó a cabo una ceremonia de honores a la bandera en las instalaciones de la Octava Zona Militar en Reynosa, Tamaulipas, donde también tuvo lugar la toma de protesta de los conscriptos del Servicio Militar Nacional.

El acto fue encabezado por el mayor de Caballería Juan Manuel Zetina Santiago, acompañado por autoridades municipales, quien tomó protesta a jóvenes de la clase 2007, remisos y mujeres voluntarias, marcando el inicio formal de su compromiso con el servicio a la nación.

Durante la ceremonia se destacó la participación de 110 jóvenes en Reynosa, de los cuales 107 son hombres y tres mujeres, lo que refleja una mayor inclusión femenina en las actividades cívico-militares.

Las autoridades militares resaltaron la relevancia de este tipo de actos, al contribuir al fortalecimiento de los valores patrióticos, la disciplina y el sentido de pertenencia entre la juventud mexicana, en una fecha que recuerda la defensa de la soberanía nacional.

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