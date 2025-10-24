Cerrar X
Tamaulipas

Contabilizan hasta ocho derrames de hidrocarburos en Altamira

De acuerdo con personal de Protección Civil Regional, durante este 2025 se han atendido varias fugas de hidrocarburo, las cuales son atendidas por Pemex

Autoridades informaron que en las últimas semanas, se atendieron al menos cinco derrames en distintas zonas del municipio de Altamira.

De acuerdo con el coordinador de Protección Civil Regional, Rafael Chirinos Aguilar, estas fugas son atendidas con la corporación municipal y personal de Pemex.

"A quién le corresponde es a Pemex. Ellos de manera inmediata atienden y hacen los trabajos correspondientes, en estar verificando de donde proviene el derrame" informó el titular.

Mencionó que se realizan las acciones correspondientes para prevenir afectaciones o estragos importantes por el derrame y se pueda continuar.

Según el titular, Protección Civil municipal solo se tienen identificados, de manera oficial, dos derrames, uno de ellos en la localidad de Medrano. Sin embargo, reiteró que la responsabilidad de atender dichas fugas de hidrocarburo recae en Petróleos Mexicanos.

"Se les da el aviso a Pemex y Pemex son los responsables en hacer los trabajos para la reparación. Hasta ahorita, todos han sido atendidos" detalló Chirinos Aguilar.

Recordó que hace unas semanas, también la empresa atendió otra situación similar, la cual afectó con los intensos olores a los habitantes de el ejido Maclovio Herrera.

"Lo único afectado o malestar fue el olor, que de cierta manera, es característico y que la ciudadanía es como nos lo reporta [...] o la presencia visible de ese derrame." reveló.

Destacó que Protección Civil Estatal cuenta con un mapa para identificar los ductos activos y pasivos dentro de la región. lo que utilizan para aplicar medidas preventivas e impartir talleres y pláticas infromativas para detectar zonas de riesgo.

Hasta el momento, el coordinador mencionó que no se tiene un comunicado por parte de las autoridades federales, pero se encuentran a la espera de recibirlo por la presencia del hidrocarburo en ese lugar.


