Contabilizan 3,428 muertos por protestas en Irán; ONG

Iran Human Rights contabilizó al menos 3,428 personas sin vida y más de 10,000 detenidas por las protestas antigubernamentales desplegadas en Irán.

De acuerdo con la Organización No Gubernamental con sede en Oslo, miles resultaron heridas durante los 18 días de movilizaciones registradas en las 15 provincias.

Aseguraron que por lo menos 15 iraníes fallecidos eran menores de edad, según detallaron sus fuentes. En tanto, más de 10,000 personas fueron arrestadas desde el inicio de las protestas.

Karaj, ciudad con mayor número de víctimas

De acuerdo con esta ONG, la provincia fue escenario de una de las represiones más sangrientas, debido a que las fuerzas estatales utilizaron ametralladoras contra los manifestantes.

Mientras que en la ciudad de Rasht es uno de los principales centros de las protestas, donde se describió una represión generalizada, así como asesinatos de manifestantes.

Entre estos hechos se destaca que un grupo de jóvenes quedó atrapado en la zona del bazar, entre incendios y los depliegues de fuerzas de seguridad.

