Tamaulipas

Convocan a mujeres y hombres a integrar los Seguridad

Secretaría de Seguridad Pública abrió una convocatoria para hombres y mujeres de 18 a 40 años, para integrarse a los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad

  • 23
  • Septiembre
    2025

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas abrió una convocatoria para hombres y mujeres de 18 a 40 años, provenientes de cualquier municipio del estado o incluso de otras entidades, interesados en integrarse a los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad.

Las y los aspirantes que cumplan con los requisitos podrán ingresar como custodios penitenciarios, cuya principal labor será salvaguardar la integridad y los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad en los cinco Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) del estado.

El proceso de reclutamiento puede iniciarse vía telefónica al 800 122 2336 o de manera presencial en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, ubicado sobre la carretera Inter ejidal en Ciudad Victoria.

Quienes aprueben las Evaluaciones de Control de Confianza e ingresen al Curso de Formación Inicial recibirán hospedaje, alimentación, servicio médico gratuito y una beca diferida.

Una vez contratados, los custodios percibirán un salario mensual de 25,736 pesos, además de las prestaciones de ley.


