Convocan a donar víveres para Venezuela en Tampico

Un módulo de acopio instalado en la Plaza de Armas de Tampico recibe alimentos y artículos de higiene en apoyo a los damnificados por el sismo en Venezuela

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Hasta el próximo miércoles 8 de julio, estará recibiendo donaciones un nuevo módulo que sea apertura en la Plaza de Armas de Tampico, en apoyo a los damnificados por el terremoto ocurrido en Venezuela.

Reciben alimentos, productos de higiene y artículos para bebé

Entre los artículos que se reciben están los siguientes:

Alimentos no perecederos: Atún, sardina, frijol enlatado, verduras enlatadas, leche en polvo, azúcar, café y galletas.

Artículos de higiene personal: Shampoo, cepillos dentales, desodorante y toallas sanitarias.

Artículos para bebé: Pañales, biberones y toallas húmedas.

Limpieza para el hogar: Cloro, detergente en polvo, desinfectante y escobas.

El voluntariado recibe la ayuda de la ciudadanía

En horario de nueve de la mañana a tres de la tarde, personal del voluntariado se encuentra recepcionando la ayuda que la sociedad del sur de Tamaulipas otorgue en este espacio.