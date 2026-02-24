Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_9872_a57f198f21
Coahuila

Convocan a estudiantes a competir por el Cabildo Infantil 2026

Niñas y niños de primaria podrán enviar propuestas en video hasta el 18 de marzo para integrar el Cabildo Infantil del municipio

  • 24
  • Febrero
    2026

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe abrió la convocatoria para integrar el Cabildo Infantil 2026, un ejercicio que este año apostará por la participación a través de videos cortos donde estudiantes de primaria expondrán propuestas sobre derechos infantiles o sobre la identidad cultural y turística del municipio.

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, junto con el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, y el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, informaron que la convocatoria está dirigida a alumnas y alumnos de quinto y sexto grado de escuelas públicas y privadas, tanto urbanas como rurales.

Las y los participantes deberán grabar un video de máximo dos minutos, en formato MP4, bajo el lema “¡Tu voz cuenta!”, desarrollando uno de dos ejes temáticos: propuestas para fortalecer los derechos de niñas y niños, o iniciativas para promover la gastronomía, cultura y turismo de Ramos Arizpe. El material deberá grabarse en espacios emblemáticos del municipio, como museos, plazas públicas, escuelas o la explanada de Presidencia.

El registro estará abierto hasta el 18 de marzo y los trabajos podrán enviarse por correo electrónico o entregarse físicamente en la Dirección de Educación municipal, acompañados de los datos completos del estudiante, la institución educativa y los padres o tutores.

Una comisión evaluadora seleccionará 22 propuestas ganadoras que conformarán el Cabildo Infantil 2026, procurando paridad de género e inclusión de alumnos con discapacidad. Posteriormente, el Instituto Electoral de Coahuila organizará una votación entre estudiantes para elegir a quien ocupará la Presidencia Municipal Infantil.

Las y los integrantes participarán en una sesión oficial el próximo 24 de abril en la Presidencia Municipal, donde conocerán las funciones y comisiones del Cabildo. Todos los seleccionados recibirán un reconocimiento y un obsequio institucional.

Con este esquema, el municipio busca trasladar el debate público a las aulas y fomentar que la niñez no solo participe simbólicamente, sino que formule propuestas concretas sobre su entorno y su comunidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_0056_05fdf27477
Ramos Arizpe proyecta ruta para conectar ejidos con la ciudad
deporte_pesca_tamaulipas_d24a610cb0
Matamoros impulsa economía con deporte y cultura
Screenshot_2026_02_20_16_30_09_486_com_miui_mediaviewer_edit_8f50dd9d0d
Fiesta Mexicana 2026 en Matamoros tendrá de huésped a Ninel Conde
publicidad

Últimas Noticias

HCD_Wm30_Xo_A_Avyu_A_7708f46a6f
México golea 4-0 a Islandia con todo el poder 'chiva'
IMG_0056_05fdf27477
Ramos Arizpe proyecta ruta para conectar ejidos con la ciudad
ESPAR_0f81a4f12d
Ciudad Victoria tendrá representación deportiva en Puebla
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_24_at_3_26_00_PM_7ff853ff78
Invita Cruz Roja a experiencia con causa en el Campestre
publicidad
×