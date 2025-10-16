Coronan a Paola Primera como Señorita Padilla 2025

Con la coronación de Paola Primera como Reina del Certamen Señorita Padilla 2025, continúan los festejos del aniversario número 54 de la refundación de Nuevo Padilla, Tamaulipas.

El evento contó con la presencia de cientos de asistentes, quienes disfrutaron de un festejo digno de los padillenses, a pesar de la amenaza de lluvia.

Del 14 al 19 de octubre, los padillenses celebran la refundación de Nuevo Padilla.

La fundación original de Villa Padilla se remonta al 6 de enero de 1749 por José de Escandón, pero en 1970 la población fue reubicada a la "Nueva Villa de Padilla" tras ser inundada por la presa Vicente Guerrero.

La plaza principal estuvo llena y los asistentes se divirtieron con la presencia de destacados jueces y juezas con prestigio nacional e internacional.

La reina Paola Carrizales dijo estar lista para representar dignamente a Padilla.

"Estoy muy feliz y contenta de haber sido coronada como reina", expresó.

La jueza Melissa Mireles, junto con otros destacados invitados para calificar las cualidades de las participantes, manifestaron la emoción del momento.

"Estoy muy contenta de que Paola haya sido coronada como reina. Es un momento muy especial para ella y para Padilla".

Los festejos continuarán en Padilla, con más eventos y actividades para celebrar el aniversario de la refundación de la localidad.

Habrá cabalgata este viernes la cual iniciará en el ejido Campoamor para concluir en la cabecera y bailes populares a diario.

Comentarios