Crecida del Río Bravo obliga a cerrar puente fronterizo

El Departamento de Bomberos de Laredo, Texas, informó que mientras dure la creciente, habrá suspensiones en el tráfico del puente de carga

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El Puente Internacional del Comercio Mundial fue cerrado temporalmente debido a la creciente del Río Bravo, derivado de las lluvias en el área de Piedras Negras.

La mayor corriente del cauce arrastra desde Coahuila alrededor de 100 boyas que integraban la barrera física entre México y Estados Unidos; también arrastra escombros y ramas, que podrían dañar la estructura del cruce fronterizo de carga más importante del país.

En un comunicado, el Departamento de Bomberos de Laredo, Texas, informó que mientras dure la creciente, habrá suspensiones en el tráfico del puente de carga, y de ser necesario también en los puentes internacionales 1 y 2 de esta ciudad, por cuestiones de seguridad.

“Efectivo de inmediato, las operaciones en el Puente Internacional del Comercio Mundial se encuentran temporalmente suspendidas para todo el tráfico”, indica el comunicado.

“Esta medida se está implementando como una precaución estricta debido a preocupaciones de seguridad relacionadas con peligros en el río”.

Se desconoce por el momento cuánto tiempo durará el cierre temporal.

En el transcurso del día se prevé que el río alcance 6.1 metros de altura, cuando normalmente mide menos de 50 centímetros.