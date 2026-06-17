Piden precaución por crecida del Río Bravo en los dos Laredos

Autoridades meteorológicas de Estados Unidos mantienen una advertencia por crecida del Río Bravo a la altura de los dos Laredos, derivado de las recientes lluvias registradas en la región y aguas arriba de la cuenca del también llamado Río Grande.

Normalmente el cauce tiene una profundidad de 50 centímetros, y se prevé que llegue a 3.6 metros. Este martes en la tarde el nivel ya estaba en tres metros.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo, aclaró que los pronósticos indican que el nivel del río podría alcanzar niveles de inundación menores, sin poner en riesgo a la población, pero sí incrementando significativamente la velocidad y fuerza de la corriente.

Ante esta situación, se exhorta a la población a evitar ingresar al río para actividades recreativas o de pesca, mantenerse alejados de las orillas, especialmente en zonas con corrientes rápidas, no intentar cruzar áreas inundadas o con presencia de corrientes de agua, supervisar en todo momento a menores de edad cerca del cauce, y respetar cualquier señalamiento o restricción emitida por las autoridades.

Aunque en algunos puntos el nivel del agua pudiera no aparentar representar peligro, las crecidas generan corrientes más fuertes, cambios repentinos en la profundidad y arrastre de objetos, condiciones que pueden poner en riesgo la vida.

Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo mantiene monitoreo permanente del comportamiento del río.

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