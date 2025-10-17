Cerrar X
Tamaulipas

Se está monitoreando crecida del río Pánuco: Presidencia

Claudia Sheinbaum informó que se mantiene la alerta ante la creciente del río Pánuco, con coordinación entre autoridades federales y estatales de Tamaulipas

  • 17
  • Octubre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó este viernes que la crecida del río Pánuco se está monitoreando de manera continua y que se emitieron alertas tempranas a los municipios y gobiernos estatales involucrados.

“Se ha informado a los presidentes municipales, a la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle y al gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya a través del Sistema Nacional de Protección Civil”, indicó Sheinbaum, asegurando que la comunicación con las autoridades locales ha sido constante y oportuna.

La mandataria señaló que la coordinación incluye a los alcaldes de Tampico y Pánuco, así como a elementos de la Secretaría de Marina, quienes se desplegaron desde la noche anterior cuando el río alcanzó un nivel de 30 centímetros.

“Es un trabajo coordinado para salvaguardar la integridad de todas las personas que viven a la orilla del río”, afirmó,

Además, afirmó que las autoridades permanecen alerta ante posibles contingencias.

Por su parte, el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González, informó que se realizan recorridos preventivos en zonas bajas de Tampico y Ciudad Madero, donde podrían registrarse desbordamientos.

Asimismo, indicó que la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Bienestar y Conagua han monitoreado la cresta del río, señalando que la corriente que pasa por Pánuco, Veracruz, podría llegar a Tampico el domingo, según los pronósticos.


