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Tamaulipas

Cruz Roja Reynosa enfrenta posible embargo laboral

Un extrabajador exige el cumplimiento de una sentencia firme por prestaciones laborales y advierte que podría solicitar el embargo de bienes

  • 06
  • Junio
    2026

La delegación de la Cruz Roja Mexicana en Reynosa podría enfrentar un procedimiento de embargo derivado del incumplimiento de una sentencia laboral firme que ordena el pago de prestaciones a un extrabajador con más de 19 años de servicio en la institución.

Octavio Flores Nava, quien actualmente enfrenta una discapacidad permanente, denunció que desde hace más de un año espera que la benemérita institución cumpla con el fallo emitido por un tribunal laboral, el cual reconoció su derecho a recibir el pago correspondiente por antigüedad laboral.

El afectado señaló que durante este tiempo ha buscado en repetidas ocasiones una solución por la vía conciliatoria, sin embargo, aseguró que no ha encontrado disposición por parte de quienes encabezan el patronato de la Cruz Roja en Reynosa para atender el caso y dar cumplimiento a la resolución judicial.

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De acuerdo con Flores Nava, el monto reclamado supera los 100 mil pesos, recurso que considera indispensable para mejorar sus condiciones de vida y atender las necesidades derivadas de su estado de salud.

El extrabajador afirmó que la sentencia ya agotó las instancias legales correspondientes y que, de no existir una respuesta favorable en los próximos días, se vería obligado a solicitar la ejecución de medidas de apremio contempladas por la ley, incluyendo un posible embargo de bienes para garantizar el cumplimiento del fallo.

“Lo último que quisiera es afectar a la Cruz Roja, una institución a la que dediqué gran parte de mi vida laboral, pero también necesito que se respete un derecho que ya fue reconocido por un juez”, expresó.

El caso surge en medio de señalamientos sobre las dificultades financieras y operativas que enfrentan algunas delegaciones de la Cruz Roja en Tamaulipas, donde diversas representaciones han reportado limitaciones para mantener servicios, equipamiento y personal suficiente para atender a la población.

Mientras tanto, Flores Nava reiteró su llamado a los directivos de la institución para alcanzar un acuerdo que permita cumplir la sentencia sin necesidad de llegar a procedimientos que pudieran afectar el patrimonio de la delegación local.


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