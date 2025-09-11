Cuestiona pendientes en seguridad y recortes a medio ambiente

La senadora por San Luis Potosí, Maki Esther Ortiz Domínguez, se pronunció respecto a la visita de la presidenta de México a Tamaulipas y al informe de actividades presentado al país, señalando que aún persisten importantes retos en materia de seguridad y presupuesto.

La legisladora destacó que la seguridad sigue siendo el tema más urgente del país, que requiere mayores inversiones para garantizar el desarrollo y el bienestar de la población. Ortiz Domínguez subrayó que, aunque se está poniendo atención en este tema, aún hay pendientes significativos que deben abordarse.

“Se está poniendo atención en el tema de seguridad, es un tema en donde todavía tenemos pendientes, la verdad es que ese es el gran tema del país y la gran inversión que debe de haber para el desarrollo”, señaló la senadora.

En cuanto al presupuesto federal, la legisladora manifestó su preocupación por la reducción en la partida destinada al medio ambiente, calificándola como un retroceso frente a los desafíos actuales en la materia. Además, criticó que el incremento en el sector salud no es suficiente para cubrir las necesidades de la población.

“Estamos estudiando el presupuesto, otra vez con el problema de la inversión en medio ambiente… el aumento en salud creo que debiera ser más, porque la necesidad de salud de la población es muy grande y el aumento realmente no se ve importante”, agregó Ortiz Domínguez.

La senadora enfatizó que es necesario revisar a fondo estos rubros para asegurar que las políticas públicas y los recursos asignados respondan efectivamente a las prioridades de los mexicanos.

