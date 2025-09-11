Cerrar X
EH_UNA_FOTO_80_19f195ad03
Tamaulipas

Cuestiona pendientes en seguridad y recortes a medio ambiente

Senadora Ortiz manifestó su preocupación por sectores al calificarlos como un retroceso. Además, arremetió contra el sector salud por sus ineficientes recursos

  • 11
  • Septiembre
    2025

La senadora por San Luis Potosí, Maki Esther Ortiz Domínguez, se pronunció respecto a la visita de la presidenta de México a Tamaulipas y al informe de actividades presentado al país, señalando que aún persisten importantes retos en materia de seguridad y presupuesto.

La legisladora destacó que la seguridad sigue siendo el tema más urgente del país, que requiere mayores inversiones para garantizar el desarrollo y el bienestar de la población. Ortiz Domínguez subrayó que, aunque se está poniendo atención en este tema, aún hay pendientes significativos que deben abordarse.

“Se está poniendo atención en el tema de seguridad, es un tema en donde todavía tenemos pendientes, la verdad es que ese es el gran tema del país y la gran inversión que debe de haber para el desarrollo”, señaló la senadora.

En cuanto al presupuesto federal, la legisladora manifestó su preocupación por la reducción en la partida destinada al medio ambiente, calificándola como un retroceso frente a los desafíos actuales en la materia. Además, criticó que el incremento en el sector salud no es suficiente para cubrir las necesidades de la población.

“Estamos estudiando el presupuesto, otra vez con el problema de la inversión en medio ambiente… el aumento en salud creo que debiera ser más, porque la necesidad de salud de la población es muy grande y el aumento realmente no se ve importante”, agregó Ortiz Domínguez.

La senadora enfatizó que es necesario revisar a fondo estos rubros para asegurar que las políticas públicas y los recursos asignados respondan efectivamente a las prioridades de los mexicanos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_12_at_3_45_14_PM_1_c6808736da
Da Monterrey la medalla Diego de Montemayor a Fernando Canales
EH_FOTO_VERTICAL_27_123ccafeb9
Tamaulipas atrae US$690 millones en inversión extranjera directa
EH_UNA_FOTO_2025_09_12_T132201_057_f911bcf0db
Instalan Comité Promotor de Inversiones con proyectos
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_12_at_6_37_13_PM_2_e631bd37b7
Conmemoran el Día de la Terapia Asistida con Animales
AP_25255822195981_2dfb3433e4
Estos son los nominados para entrar al Salón de la Fama de la NFL
AP_25255790586991_c24058e5a5
Nombran nueva titular de Comisión Nacional de Búsqueda
publicidad

Más Vistas

pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Investigan explosión de pipa de gas en CDMX que dejó 6 muertos
martial_rayados_790fc0aa22
¡Bombazo! Anthony Martial será nuevo delantero de Rayados
INFO_7_UNA_FOTO_8_dd61221394
Hallan cuerpo de mujer arrastrada por río en Guadalupe
publicidad
×