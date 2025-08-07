Cerrar X
EH_UNA_FOTO_f2f73f7ad5
Tamaulipas

Dan último adiós a delegado de la FGR asesinado en Reynosa

Bajo fuerte vigilancia, se realizó el funeral de Ernesto Vásquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas, asesinado el lunes en un ataque armado

  • 07
  • Agosto
    2025

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad y en medio del dolor de familiares, amigos y compañeros de trabajo, este jueves fue despedido el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, quien fue asesinado en un ataque armado ocurrido a inicios de semana en Reynosa.

El cuerpo del funcionario federal fue velado en la funeraria Gayosso del municipio, y posteriormente sepultado en el Panteón Español. La ceremonia luctuosa se llevó a cabo alrededor del mediodía y estuvo resguardada por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Alrededor de las 12:00 horas, la carroza fúnebre salió rumbo al camposanto, escoltada por dos vehículos oficiales que bloquearon temporalmente el acceso principal del recinto. Decenas de personas acompañaron el cortejo fúnebre en su trayecto final, en un ambiente solemne.

El homicidio ocurrió el pasado lunes, cerca de las 18:00 horas, sobre el bulevar Miguel Hidalgo, a la altura de la colonia Valle Alto. De acuerdo con las primeras investigaciones, Vásquez Reyna fue interceptado por un grupo armado que habría utilizado una granada de humo para desorientarlo. Al descender del vehículo para solicitar auxilio, fue atacado a balazos por los agresores.

Momentos después, la unidad oficial en la que se desplazaba comenzó a incendiarse. Elementos de la Guardia Estatal acordonaron la zona, mientras personal de Protección Civil y Bomberos trabajaba para sofocar el fuego. Peritos de la Unidad Regional de Servicios Periciales recolectaron indicios en el lugar y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Las investigaciones continúan en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para esclarecer el crimen.

Ernesto Vásquez Reyna se desempeñaba como delegado estatal de la FGR desde el año 2019, y su asesinato ha generado un clima de consternación tanto a nivel federal como estatal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_8_a376812654
Anuncian suspensión parcial del Metro este fin de semana
EH_FOTO_VERTICAL_d481414df1
Detienen a mujer por explotación sexual de una niña de 12 años
EH_UNA_FOTO_b752905e96
INE aprueba nuevo diseño de credencial para votar
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_8_a376812654
Anuncian suspensión parcial del Metro este fin de semana
Identifican_un_minero_mas_de_Pasta_de_Conchos_9cd0e7ce69
Identifican un minero mas de Pasta de Conchos
Busca_la_UAC_incrementar_certificacion_de_sus_planes_de_estudios_dfefc1f1b5
Busca la UAC incrementar certificación de sus planes de estudios
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_47_34_AM_9b8dee6d2e
Cae huachicoleo en Nuevo León en 30% durante el 2025
estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
publicidad
×