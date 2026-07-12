Ambos jóvenes viajaban junto con otros dos amigos y el grupo perdió la vida al circular a la altura de la comunidad El Cerrito, en Santiago

Inicio / Nuevo León / Dan el último adiós a víctimas de accidente en Carretera Nacional

Ana Luisa Carreón Mendiola y Mauricio Daniel Muñez Rodríguez, dos de los jóvenes que murieron el viernes en un accidente automovilístico sobre la Carretera Nacional, fueron despedidos por familiares y amigos el domingo.

“Hoy se apaga una vida que aún merecía vivir”, se lee en uno de los mensajes dedicados a Ana en redes, “Dios sabe el por qué, solo él nos de fortaleza para este dolor”.

La joven, de 20 años, fue velada en la Funeraria Memorial, ubicada en la colonia Esmeralda, en Guadalupe.

Sus restos reposarán en el panteón Jardín de Santa María, en el municipio de Juárez.

“Descansa en paz mi chiquita hermosa, te amo y te amaré por siempre”, dice otra dedicatoria de un familiar compartida en Facebook.

En tanto, Mauricio, de 19 años, se veló en las Capillas del Carmen, sobre la avenida Constitución, en Monterrey.

El cortejo fúnebre hasta el camposanto donde descansará se programó para el lunes después de una misa.

Accidente dejó cuatro jóvenes fallecidos

Ambos jóvenes viajaban junto con otros dos amigos y el grupo perdió la vida al circular a la altura de la comunidad El Cerrito, en Santiago.

Su vehículo, un Toyota Camry, era conducido a exceso de velocidad, y una de la líneas de investigación es que iban jugando carreras.

Cámaras de videovigilancia de negocios aledaños captaron como la unidad derrapa, se sube al camellón central, se impacta contra un árbol, invade el sentido contrario de la circulación, y termina por chocar a una camioneta Audi.

El automóvil de los jóvenes culminó partido prácticamente en dos, y sus tripulantes salieron proyectados contra el pavimento entre los restos metálicos.

Además de Ana Luisa y Mauricio, quien sería el conductor, fallecieron Kelly Escobedo y Patricia Arizpe, ambas de 20.

La tragedia se reportó a las 10:50 de la noche en el kilómetro 260 de la vía federal, en el sentido de la circulación de sur a norte.

Los servicios funerarios de Kelly se programaron para el lunes en el municipio de San Pedro Garza García.