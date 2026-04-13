Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_13_at_09_51_54_d4219fed52
Nuevo León

Cientos de personas dan el último adiós a Paco Silva

Cientos de personas, entre seguidores, amigos y diversos grupos musicales, acudieron durante la madrugada a las capillas para dar el último adiós a Paco Silva

  • 13
  • Abril
    2026

Cientos de personas, entre seguidores, amigos y diversos grupos musicales, acudieron durante la madrugada a las capillas para dar el último adiós a Paco Silva, ícono de la cumbia en el norte de México.

La respuesta fue tal que se formaron largas filas que se extendieron hasta alrededor de las 3:00 de la mañana, reflejo del cariño y la admiración hacia el artista.

En medio del ambiente de duelo, sus hijos protagonizaron uno de los momentos más emotivos al entonar temas como “Los caminos de la vida”, recordando así el legado musical de su padre ante familiares y seguidores.

¿Quién era Paco Silva?

El músico Francisco Javier Silva Torres, mejor conocido como Paco Silva, fue fundador y líder de la agrupación La Tropa Colombiana, dejando un importante legado dentro de la música tropical en el país.

WhatsApp Image 2026-04-13 at 09.51.53 (1).jpeg

A través de un mensaje, sus compañeros de agrupación destacaron su amplia trayectoria artística y lo describieron como un referente del género, al señalar que “deja un gran legado en la música y una gran escuela”.

Leer más: Muere Paco Silva, ícono de la cumbia regiomontana

Paco Silva fue una figura clave en la consolidación de la cumbia colombiana en el noreste del país, especialmente en Monterrey, donde forjó una carrera de más de cuatro décadas y se convirtió en uno de los principales exponentes del género.

Entre sus éxitos más conocidos destacan temas como “20 años”, “El gallo moro” y su versión de “Los caminos de la vida”, canciones que continúan vigentes en el gusto del público.

WhatsApp Image 2026-04-13 at 09.51.52.jpeg

De acuerdo con sus hijos, el fallecimiento habría sido consecuencia de un infarto fulminante, derivado de una complicación repentina de salud, lo que tomó por sorpresa a familiares y colaboradores cercanos.

Como parte de los homenajes, este lunes se llevará a cabo un evento a partir de las 17:30 horas en el General Show Center, donde familiares, amigos y colegas del medio artístico recordarán su trayectoria.

También te puede interesar: Preparan homenaje y misa en honor a Paco Silva en Monterrey

Posteriormente, a las 19:00 horas, se realizará una misa de cuerpo presente en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en la colonia Independencia, donde se espera la asistencia de seguidores y comunidad musical para despedirlo.

WhatsApp Image 2026-04-13 at 09.51.52 (1).jpeg

La noticia ha generado múltiples reacciones en la comunidad musical y entre sus seguidores, quienes han expresado condolencias y han recordado su influencia en la escena tropical del país.

Con su muerte, la música grupera y la cumbia pierden a una de sus figuras más representativas; sin embargo, su legado permanecerá vivo en las pistas de baile y en la memoria de varias generaciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

adrian1_12db5f0079
Reinaugura Adrián de la Garza estancia infantil 'Laura Arce'
escena_paco_silva_despedida_69c22e0518
Despiden a Paco Silva en Basílica de Guadalupe
IMG_1582_6a1ad99c5e
Martha Herrera buscará la alcaldía de Monterrey o gubernatura
publicidad

Últimas Noticias

iran_ormuz_879c513b43
Buques iraníes cruzan estrecho de Ormuz pese a bloqueo de EUA
metro_cdmx_858c68b25c
Retomará Metro CDMX servicio normal tras acuerdo con sindicato
EH_UNA_FOTO_6d2ff950af
Refuerza Tamaulipas seguridad por drones en delitos
publicidad

Más Vistas

INFO_7_VERTICAL_4_7562aba266
Muere Paco Silva, ícono de la cumbia regiomontana
image_62231f72d1
Denuncian por inversiones fraudulentas a vecina de Monterrey
Whats_App_Image_2026_04_13_at_1_43_14_PM_4a642ef5a8
Matan hombre a disparos en Arboleda, en San Pedro
publicidad
×