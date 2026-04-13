Cientos de personas dan el último adiós a Paco Silva

Cientos de personas, entre seguidores, amigos y diversos grupos musicales, acudieron durante la madrugada a las capillas para dar el último adiós a Paco Silva, ícono de la cumbia en el norte de México.

La respuesta fue tal que se formaron largas filas que se extendieron hasta alrededor de las 3:00 de la mañana, reflejo del cariño y la admiración hacia el artista.

En medio del ambiente de duelo, sus hijos protagonizaron uno de los momentos más emotivos al entonar temas como “Los caminos de la vida”, recordando así el legado musical de su padre ante familiares y seguidores.

¿Quién era Paco Silva?

El músico Francisco Javier Silva Torres, mejor conocido como Paco Silva, fue fundador y líder de la agrupación La Tropa Colombiana, dejando un importante legado dentro de la música tropical en el país.

A través de un mensaje, sus compañeros de agrupación destacaron su amplia trayectoria artística y lo describieron como un referente del género, al señalar que “deja un gran legado en la música y una gran escuela”.

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Paco Silva fue una figura clave en la consolidación de la cumbia colombiana en el noreste del país, especialmente en Monterrey, donde forjó una carrera de más de cuatro décadas y se convirtió en uno de los principales exponentes del género.

Entre sus éxitos más conocidos destacan temas como “20 años”, “El gallo moro” y su versión de “Los caminos de la vida”, canciones que continúan vigentes en el gusto del público.

De acuerdo con sus hijos, el fallecimiento habría sido consecuencia de un infarto fulminante, derivado de una complicación repentina de salud, lo que tomó por sorpresa a familiares y colaboradores cercanos.

Como parte de los homenajes, este lunes se llevará a cabo un evento a partir de las 17:30 horas en el General Show Center, donde familiares, amigos y colegas del medio artístico recordarán su trayectoria.

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Posteriormente, a las 19:00 horas, se realizará una misa de cuerpo presente en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en la colonia Independencia, donde se espera la asistencia de seguidores y comunidad musical para despedirlo.

La noticia ha generado múltiples reacciones en la comunidad musical y entre sus seguidores, quienes han expresado condolencias y han recordado su influencia en la escena tropical del país.

Con su muerte, la música grupera y la cumbia pierden a una de sus figuras más representativas; sin embargo, su legado permanecerá vivo en las pistas de baile y en la memoria de varias generaciones.

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