Denuncia alcalde carencias en sistema de salud público

El alcalde puso el dedo en la llaga al abordar uno de los problemas que más reclamos genera: la falta de medicamentos en hospitales y unidades médicas.

Durante un encuentro con personal de enfermería de hospitales públicos y privados de Reynosa, el alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz puso sobre la mesa la difícil realidad que enfrenta actualmente el sistema de salud en México.

Frente a quienes diariamente mantienen en funcionamiento hospitales y clínicas, señaló las carencias que persisten en un sector que, aseguró, requiere mayor atención, inversión y mejores condiciones para pacientes y trabajadores.

El edil afirmó que México mantiene un importante rezago en materia de presupuesto destinado a la salud pública y cuestionó que los recursos actuales sean insuficientes para garantizar servicios adecuados a la población.

"El día de hoy México es de los países que menos invierten en salud. El promedio de los países de la OCDE es 6 por ciento del PIB; México invierte 3 por ciento", señaló Peña Ortiz.

El alcalde puso el dedo en la llaga al abordar uno de los problemas que más reclamos genera entre los ciudadanos: la falta de medicamentos en hospitales y unidades médicas.

En sus declaraciones, aseguró que los medicamentos sí llegan al estado, específicamente a Ciudad Victoria, pero cuestionó qué ocurre después en la cadena de distribución hacia los municipios.

"Para que haya más infraestructura, para que lleguen los medicamentos que nos mandan a Victoria, y que no sé en dónde se desaparecen, pero sí llegan al Estado, si saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Bueno...", expresó.

El señalamiento abrió nuevamente el debate sobre las fallas en el abastecimiento de medicinas, una situación que durante años ha provocado que pacientes tengan que esperar, buscar alternativas particulares o enfrentar retrasos en sus tratamientos.

Además de la falta de medicamentos, el presidente municipal también criticó las condiciones económicas del personal médico y de enfermería, al considerar que los salarios actuales no corresponden con la responsabilidad que tienen diariamente.

Como referencia, comparó la situación de los trabajadores de salud de esta frontera con sus homólogos del Valle de Texas, donde aseguró existen mejores oportunidades económicas.

"También necesitamos que se incremente ese presupuesto, para que les paguen lo justo a cada uno de ustedes. No es posible que brinquemos el charco, el río, y anden ganando 20 o 30 veces más", afirmó.

Las declaraciones expusieron tres de los principales retos que enfrenta el sistema de salud: una inversión que sigue siendo cuestionada, medicamentos que no siempre llegan a los pacientes y trabajadores que demandan mejores condiciones laborales.

Un escenario que mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de fortalecer la atención médica y garantizar que los recursos destinados a la salud realmente lleguen a quienes más los necesitan.