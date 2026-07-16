Denuncian escurrimientos contaminantes en Ciudad Madero

De acuerdo con los testimonios, las descargas han presentado tonalidades turquesa, azul, gris, guinda y, recientemente, color café

Desde hace varios meses, vecinos, taxistas y usuarios del cruce de lanchas conocido como El Zacate, ubicado frente a la colonia Tinaco, han documentado mediante fotografías y videos el escurrimiento de sustancias de distintos colores y con fuerte olor a químicos a través de un canal pluvial que desemboca directamente en el río Pánuco.

La situación ha generado preocupación entre las familias, debido a que se desconoce el origen y la composición de los contaminantes.

Reportan escurrimientos de distintos colores

De acuerdo con los testimonios, las descargas han presentado tonalidades turquesa, azul, gris, guinda y, recientemente, color café, lo que ha despertado el temor de que puedan representar un riesgo para el ecosistema y la salud de quienes viven o trabajan en la zona.

Autoridades investigan el origen de las sustancias

El director de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Gerardo Soto, informó que el canal fue liberado hace aproximadamente dos meses y medio para mejorar el desfogue de aguas pluviales; sin embargo, reconoció que el municipio ya investiga el origen de las sustancias.

"Estamos detectando la situación... se está investigando para determinar qué tipo de pigmentos están llegando al canal; muchas veces conectan drenajes al sistema pluvial y eso provoca este tipo de problemas", explicó.

El funcionario señaló que por el momento no es posible responsabilizar a alguna empresa, incluida la ferroviaria ubicada en el sector, ya que hacerlo sería "aventurado" sin contar con los resultados de las investigaciones. Añadió que el fenómeno ocurre de manera esporádica, lo que dificulta identificar el punto exacto de donde provienen las descargas.

Piden intervención de autoridades ambientales

Por su parte, la diputada local Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, calificó como preocupante que continúen registrándose este tipo de escurrimientos y pidió la intervención de las autoridades ambientales federales.

"Es importante saber qué sustancias están desembocando, quién las está arrojando y de dónde provienen. Debe realizarse una investigación exhaustiva porque el daño también lo recibe la población y el ecosistema", expresó.

La legisladora recordó que el río Pánuco representa el sustento de numerosas familias dedicadas a la pesca y una pieza clave para la actividad turística de la región, por lo que insistió en la necesidad de que instancias como Semarnat y Profepa esclarezcan el caso.

Mientras las investigaciones avanzan, la incertidumbre permanece entre los habitantes de la colonia Tinaco y usuarios del paso de lanchas El Zacate, quienes continúan observando la aparición intermitente de líquidos con extrañas coloraciones y fuerte olor químico.

La exigencia ciudadana es clara, conocer qué sustancias están llegando al río Pánuco, identificar a los responsables y evitar que la contaminación siga poniendo en riesgo el medio ambiente y la salud de la población.