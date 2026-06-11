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Tamaulipas

Se registra derrame de hidrocarburo en el Río Pánuco

Pescadores denuncian otro derrame ligado a la Refinería Madero; desde 2021 suman 11 contingencias que afectan fauna, lanchas y actividades económicas

  • 11
  • Junio
    2026

Un derrame de hidrocarburo de más de 400 metros de longitud fue reportado en la zona de muelles de desembarque de la Refinería “Francisco I. Madero” de Pemex, ubicada a orillas del río Pánuco, en el sur de Tamaulipas.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el hecho se debe a fallas y filtraciones en las trampas de desechos ocasionaron el daño, el cual fue arrastrado por la lluvia.

El derrame de aceite fue detectado por trabajadores y pescadores, quienes aprecian en los márgenes del río rocas y basura impregnadas de una tonalidad oscura, además del olor a petróleo.

Desde el año 2021 hasta junio de este 2026 han sido 11 contingencias de estas características mayores, y descargas crónicas que han contaminado el río Pánuco. Las causas principales suelen ser, sobre todo en época de mayor precipitación pluvial, el que Pemex reporta fallas en las trampas y a través de ahí se liberan los residuos tóxicos.

Pescadores y lancheros que ofrecen traslado de pasajeros están cansados de que el aceite les dañe los motores.

El derrame afectó a 50 lanchas y la reparación de cada motor va de los 10 a 15 mil pesos, con duración en mantenimiento de 5 a 10 días.

Ante el derrame, los pescadores apuntaron que, a diferencia de otros incidentes recientes en la zona, como las rupturas de ductos obsoletos por falta de mantenimiento, este derrame sobre el río Pánuco constante es catalogado como un defecto de ingeniería que Pemex no ha corregido en años.

Esta contingencia se une a otras que han dejado sobre el río Pánuco miles de litros de aceite que llegan al mar, poniendo en peligro flora y fauna.


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