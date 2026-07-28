Habitantes del sector hicieron un llamado para que la fuga sea atendida a la brevedad, con el propósito de evitar el desperdicio de agua potable

Inicio / Tamaulipas / Denuncian fuga de agua potable en la colonia Voluntad de Trabajo

Una fuga de agua potable registrada en el cruce de las calles Melchor Ocampo y José Ortiz de Domínguez, en la colonia Voluntad de Trabajo, ha generado preocupación entre comerciantes y trabajadores del sector, quienes solicitan la intervención de las autoridades correspondientes.

De acuerdo con los vecinos, el derrame comenzó después de que se realizaran trabajos de reparación sobre la carpeta asfáltica en ese punto, ya que anteriormente no se había presentado un problema similar.

El flujo constante de agua ha provocado encharcamientos sobre la vialidad, lo que podría acelerar el deterioro del pavimento y favorecer la aparición de nuevos baches, afectando la circulación vehicular y poniendo en riesgo a peatones y automovilistas.

Ante esta situación, los habitantes del sector hicieron un llamado para que la fuga sea atendida a la brevedad, con el propósito de evitar el desperdicio de agua potable y prevenir mayores daños en la infraestructura vial.

Los afectados confiaron en que una intervención oportuna permitirá solucionar el problema antes de que las afectaciones y los costos de reparación sean mayores.