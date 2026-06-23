Denuncian maltrato y deficiencias en IMSS La Morita en Altamira

Las denuncias ciudadanas también apuntan a presuntas condiciones de insalubridad en algunas áreas, particularmente en sanitarios.

Una serie de quejas de derechohabientes del IMSS unidad 16 "La Morita", ha reavivado la discusión sobre la calidad del servicio en clínicas del sistema de salud pública, luego de que en redes sociales se viralizara un incidente ocurrido la tarde-noche del lunes, cuando pacientes habrían golpeado cristales y puertas de un consultorio para solicitar atención médica, ante una aparente emergencia, sin recibir respuesta inmediata del personal.

El hecho, registrado dentro de las instalaciones de la unidad ubicada en el sector conocido como La Morita, generó críticas hacia el trato del personal y las condiciones generales del servicio, señalando principalmente la falta de sensibilidad en la atención, la escasez de medicamentos y la saturación en la demanda de consultas.

De acuerdo con testimonios de usuarios, la situación no es aislada, sino parte de una problemática recurrente que incluye largas filas, tiempos de espera prolongados y la necesidad de que los pacientes adquieran por su cuenta medicamentos que no se encuentran disponibles en farmacia.

Uno de los derechohabientes entrevistados, José Luis Hernández, expresó su inconformidad con el servicio y relató experiencias personales dentro de la unidad médica."Es un viacrucis pasar ahí, el trato en ocasiones es grosero, no hay sensibilidad, yo prefiero acudir a otro lugar porque aquí el servicio no es bueno. Las autoridades no hacen nada para mejorar".

Otro usuario, identificado como Cándido Blanco, coincidió en que una de las principales quejas es la tardanza en la atención y la falta de abasto de medicamentos.

"Tardan mucho, hay filas largas y muchas veces no hay medicinas, uno tiene que comprarlas; más que deficiencia, es el carácter de algunas personas que atienden, cada quien trae sus problemas, pero deben atender con respeto", comentó.

Las denuncias ciudadanas también apuntan a presuntas condiciones de insalubridad en algunas áreas, particularmente en sanitarios, además de la percepción de un trato poco adecuado por parte de personal administrativo, de vigilancia y en áreas médicas.

Aunque el caso que detonó las críticas ocurrió en la unidad de La Morita, las quejas se han extendido a otras clínicas de la región, incluyendo instalaciones hospitalarias en Ciudad Madero, donde usuarios reportan problemáticas similares.

Hasta el momento, no se ha emitido un posicionamiento oficial por parte de las autoridades del sistema IMSS Bienestar sobre estos señalamientos, ni sobre el incidente difundido en redes sociales.