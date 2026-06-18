Padres exigen transparentar recursos en escuela José Vasconcelos

Denuncian opacidad en el manejo de cuotas y fondos recaudados; aseguran que no hay avances en obras prometidas ni rendición de cuentas

Padres de familia de la escuela José Vasconcelos manifestaron su inconformidad por la presunta falta de transparencia en el manejo de recursos dentro del plantel, situación que aseguran se ha prolongado durante al menos siete meses.

Andrés Ramírez Ruiz, secretario de la sociedad de padres de familia, señaló que uno de los principales reclamos es la rendición de cuentas, ya que, pese a formar parte de la mesa directiva, asegura que no ha podido informar adecuadamente debido a presuntas irregularidades internas.

El representante explicó que, entre las principales preocupaciones, se encuentra el uso de aportaciones voluntarias realizadas por los padres, que ascienden a mil 100 pesos por reinscripción, además de recursos obtenidos mediante actividades como kermeses y rifas, sin que exista claridad sobre el monto recaudado ni su destino.

Asimismo, indicó que dentro del plan de trabajo se contemplaban diversas mejoras para la institución, como rehabilitación de banquetas, nivelación de áreas y la construcción de un foro; sin embargo, aseguró que no hay avances visibles ni información sobre el inicio de estas obras.

Ramírez Ruiz también destacó que se realizaron gestiones ante dependencias como Obras Públicas y Desarrollo Urbano para la pavimentación de la calle frente al plantel, la cual representa una dificultad para el acceso de estudiantes y padres de familia, sin que hasta ahora se haya concretado el proyecto.

Los inconformes señalaron además que existen señalamientos sobre condicionamientos mediante cartas de adeudo y solicitudes de nuevas aportaciones, lo que ha generado mayor molestia entre la comunidad escolar.

Ante este panorama, los padres de familia reiteraron su exigencia de claridad en el manejo de los recursos y una comunicación abierta por parte de las autoridades escolares para evitar más inconformidades.