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Tamaulipas

Desmiente alcalde de Casas presunta inseguridad en su municipio

El alcalde Humberto Hinojosa aseguró que la situación es tranquila y destacó la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional

  • 08
  • Junio
    2026

Ante los supuestos incidentes de inseguridad reportados en el municipio de Casas, el alcalde Humberto Hinojosa declaró que hasta el momento todo se encuentra tranquilo, ya que existe una coordinación  con la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional.   

“Nosotros trabajamos en estrecha coordinación con las diferentes corporaciones que se tienen en el estado”, dijo el alcalde. 

Pidió a la población no dejarse engañar por noticias falsas luego de lo publicada en redes sociales sobre un presunto desalojo pro parte de la Secretaría de Marina por seguridad de los trabajadores, ante la supuesta detención de dos civiles por parte de la Guardia Estatal.  

“Yo estaba trabajando en la oficina; recibí la visita de mi hijo, pero hay pseudo periodistas que tratan de mal informar y eso hay que decirlo también que no se vale que estemos mal informando a la población con cosas que no son verdad”, dijo luego de los señalamientos que lo criticaban. 

“No es necesario abordar este tema porque al final del día es un tema que le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública”, concluyó.


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