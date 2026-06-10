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Internacional

Irán anuncia cierre de Ormuz 'por completo'; EUA lo desmiente

Teherán aseguró que cerró el Estrecho de Ormuz y amenazó a buques mientras que Washington afirmó que el tránsito marítimo continúa con normalidad

  • 10
  • Junio
    2026

La madrugada de este jueves (tiempo local) anunció el cierre "por completo" del Estrecho de Ormuz a todo tipo de embarcaciones al mismo tiempo que advirtió que atacará si intentan cruzar el estrecho.

Este anuncio se produce después de un nuevo ataque de Estados Unidos en contra de varios puntos de Irán como represalia a un derribo de un helicóptero militar en el estrecho el pasado lunes, en un ataque que Donald Trump atribuyó a las fuerzas iraníes.

"El estrecho de Ormuz ha sido cerrado por completo a todo tipo de embarcaciones, incluyendo barcos comerciales", expresó el Cuartel General Central Jatam al Anbiya en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El ejército de Irán también advirtió que cualquier buque que busque cruzar se convertirá en "un objetivo".

De hecho, la Guardia Revolucionaria publicó un mensaje, también recogido por Tasnim, donde aseguró haber disparado contra dos barcos que intentaron atravesar Ormuz.

El Cuartel General también tachó de falso un supuesto operativo "secreto" dado a conocer el miércoles por el presidente de EUA, Donald Trump, para apoyar el tránsito de petroleros a través de Ormuz.

Estados Unidos niega que el estrecho de Ormuz esté cerrado

Estados Unidos negó este miércoles que el estrecho de Ormuz esté cerrado, como aseguró Irán poco después de que Washington iniciara una nueva oleada de ataques en el mayor pico de tensión desde que se firmara el alto el fuego el 8 de abril.

"Esta noche, los buques comerciales continúan transitando hacia el interior y el exterior del estrecho de Ormuz", aseguró el Comando Central de EE.UU. (Centcom) en un breve comunicado.

El Ejército de Irán había advertido de que dispararía contra todo tipo de embarcaciones si trataban de cruzar el estrecho, por lo que declaró cerrado este punto clave para el comercio global de crudo.

Incluso la Guardia Revolucionaria publicó un mensaje, recogido por Tasnim, en el que aseguró haber disparado contra dos barcos que intentaron cruzar Ormuz.

"Fuentes mediáticas iraníes afirman que Irán ha atacado un buque de guerra estadounidense en el estrecho de Ormuz. FALSO.", publicó Centcom en su red social de X.


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