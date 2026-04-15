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Presidencia desmiente apagón nacional y acusa fake news sobre CFE

Claudia Sheinbaum descartó que exista un apagón masivo programado en México este 15 de abril, luego de que circularan versiones en redes sociales

  • 15
  • Abril
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó de manera categórica los rumores sobre un supuesto apagón masivo programado para este miércoles 15 de abril, luego de que en redes sociales y sitios web se difundieran versiones sobre cortes eléctricos en distintos estados del país.

Durante su conferencia matutina, mencionó: “No es cierto, fake news”, afirmó al referirse a los mensajes que alertaban sobre interrupciones de hasta cinco horas en el suministro eléctrico.

Origen de la desinformación

La incertidumbre surgió a partir de supuestos comunicados atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en los que se advertía sobre cortes en entidades como Ciudad de México, Veracruz, Zacatecas y Campeche.

Sin embargo, autoridades federales aclararon que dichos documentos son falsos y no corresponden a información oficial.

El Sistema Eléctrico Nacional, explicaron, opera con normalidad y sin alertas de emergencia, por lo que no existe ninguna programación de interrupciones a gran escala.

CFE alerta sobre páginas engañosas

En paralelo, la CFE emitió un boletín en el que denunció la proliferación de sitios web que utilizan su nombre e imagen institucional para difundir información alarmista.

De acuerdo con el organismo, estas plataformas buscan atraer visitas mediante estrategias de clickbait, generando escenarios ficticios de crisis eléctrica.

Además de los rumores sobre apagones, la empresa detectó otros contenidos falsos, como la supuesta eliminación de recibos de luz o la imposición de nuevos cobros.

Ante este escenario, tanto el gobierno federal como la CFE hicieron un llamado a la ciudadanía a no compartir cadenas o publicaciones sin verificar su autenticidad.

La titular del Poder Ejecutivo Federal insistió en la importancia de consultar fuentes oficiales para evitar la propagación de desinformación que genere incertidumbre entre la población.

Pese al impacto que tuvieron los rumores en redes sociales, las autoridades reiteraron que no existe ningún apagón masivo programado en el país y que el servicio eléctrico se mantiene estable en todas las regiones.

 

 

 


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