Destinan 600 mdp para infraestructura educativa

El secretario de Educación Miguel Ángel Valdez García confirmó que el presupuesto para infraestructura educativa supera los 600 millones de pesos en la entidad, adicional a esto, se contemplan 320 millones de pesos del Fondo de Aportación Múltiple (FAM) y 290 millones para La Escuela Es Nuestra, lo que suma 1,210 millones de pesos en beneficio directo de las comunidades escolares.

Valdez García confirmó también que se registró un incremento en la matrícula escolar del 2 por ciento, por lo tanto, se cuenta con un millón 23 mil 600 alumnas y alumnos en el actual ciclo escolar 2025-2026.

“Entonces vamos a decir que empezamos con el pie derecho, con el humanismo que nos pide el doctor Américo Villarreal, un ciclo lectivo que empezó organizado, que empezó con las niñas y los niños muy contentos de regresar a clases”.

Para este ciclo lectivo continuará la implementación de los programas Vive Saludable, Vive Feliz, Por la paz, contra las adicciones y La Escuela Es Nuestra (LEEN), este último que destina recursos de manera directa a las escuelas, para que sea la propia comunidad escolar la que decida en qué se invierte ese dinero.

Respecto a la falta de docentes frente al aula al inicio del ciclo escolar, esta fue mínima, de un universo de 55 mil docentes en los 43 municipios de Tamaulipas, solamente 17 espacios quedan pendientes de cubrir: siete en primaria, siete en secundaria y tres en preescolar.

