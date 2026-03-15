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Destinan un billón de pesos a Programas del Bienestar: Sheinbaum

Detalló que los adultos mayores que cumplan más de 65 años serán acreedores de la Pensión Universal, así como a las personas de grupos vulnerables y estudiantes

  • 15
  • Marzo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que alrededor de un billón de pesos son destinados a los "Programas del Bienestar" en México.

Durante la entrega de la Pensión Mujeres del Bienestar realizada en el municipio de Compostela, Nayarit, la mandataria federal aseguró que estos programas tienen como beneficiarios a personas de grupos vulnerables, así como estudiantes y campesinos.

"Ahora decidimos tres nuevos programas, el primero, que estamos celebrando hoy; Pensión Mujeres Bienestar, un apoyo que reciben todas las mujeres cuando cumplen 60 años, en reconocimiento a su trabajo, porque fueron muchos años en los que no se reconoció a las mujeres" expesó la mandataria federal.

Aseguró que este tipo de apoyos erradica la discriminación hacia la mujeres en cualquier espacio.

"Eso hace que se elimine la discriminación, el machismo y la violencia contra las mujeres, porque las mujeres no queremos ser más y tampoco ser menos, somos iguales" afirmó la presidenta.

Detalló que todos los adultos mayores que cumplan más de 65 años serán acreedores de la Pensión Universal, así como a las personas de grupos vulnerables, estudiantes y campesinos, debido a esto se encuentra en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Afirma que con la Cuarta Transformación más de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza

Sheinbaum Pardo aseguró que pasaron 36 años para que las administraciones se dedicaran al pueblo, donde mencionó a diversos presidentes como Vicente Fox, a quien calificó como un "traidor a la democracia".

"Hasta que en 2018 el pueblo dijo "Basta" y llegó a gobernar Andrés Manuel López Obrador. Por eso le llamamos la Cuarta Transformación, pero nada más que ahora es pacífica. ¿Saben cuál es la mejor arma de los pueblos? La decisión soberana de los pueblos y en México con el voto, la gente dijo es hora del cambio".

Afirmó que durante la administración de su antecesor, 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza y no se endeudó al país.

"Se recaudó más, se hicieron obras estratégicas para el desarrollo de la nación y nacieron los Programas de Bienestar".

La presidenta de México aseguró que la diferencia de su administración se distingue con una consigna que es "Tiempo de Mujeres".

También agradeció al gobernador Miguel Ángel Navarro, a quien calificó como "el mejor que ha tenido Nayarit". 

 


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