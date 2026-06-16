Detectan 10 casos de Chagas y rickettsiosis en Matamoros

En lo que va del año, el titular de salud en Matamoros, Antonio Alfaro confirmó un total de seis casos de enfermedad de Chagas y cuatro de rickettsiosis, ambos padecimientos asociados a la transmisión por insectos y parásitos, los cuales pueden derivar en complicaciones graves si no se atienden a tiempo.

La detección de estos casos ha sido posible gracias a los recorridos de vigilancia epidemiológica que realiza el Distrito de Bienestar para la Salud Número 3, mediante brigadas que visitan diferentes sectores de la ciudad para ubicar personas con síntomas y aplicar pruebas diagnósticas.

Entre los principales signos de alerta se encuentran fiebre persistente, dolor de cabeza, fatiga, debilidad y alteraciones en la zona de la picadura, síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades, por lo que se insiste en evitar la automedicación y acudir a consulta médica.

De acuerdo con el sector salud, la enfermedad de Chagas se transmite por la chinche besucona, mientras que la rickettsiosis está relacionada con la picadura de garrapatas o pulgas infectadas. Sin tratamiento oportuno, ambas pueden afectar órganos vitales como el corazón, hígado y riñones.

La mayoría de los casos confirmados corresponde a personas de entre 10 y 30 años de edad, y se han localizado principalmente en colonias periféricas como Presidentes, Brisas y Lauro Villar.

La directora del Distrito de Bienestar para la Salud Número 3, Gilma Alcocer Cortés, informó que existe tratamiento para ambas enfermedades, el cual es proporcionado por la Federación una vez que el diagnóstico es confirmado mediante estudios especializados.

Además, personal de Zoonosis mantiene operativos constantes para detectar la presencia de estos vectores y aplicar medidas de control en las zonas afectadas.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la población a mantener limpios sus hogares, revisar espacios como camas, persianas y rincones, así como reportar cualquier insecto sospechoso para su análisis y la implementación de acciones preventivas.

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