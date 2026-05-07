Detectan cuatro casos de gusano barrenador en ganado de Altamira

Autoridades municipales de Altamira confirmaron la detección de al menos cuatro casos graves de infección por gusano barrenador en becerros de comunidades rurales del norte del municipio, principalmente en sectores como Vuelta de las Yeguas, Villa Cuauhtémoc, Santa Juana y Mariano Matamoros, donde ya se implementa un cerco sanitario preventivo para evitar la propagación de esta plaga entre el ganado.

Durante reuniones recientes con productores y autoridades sanitarias, se acordó la instalación de trampas especializadas, así como la gestión y distribución gratuita de medicamento preventivo dirigido principalmente a animales jóvenes, considerados los más vulnerables ante esta infestación.

María Luisa Cuevas Rivera directora de Ecología en el ayuntamiento de Altamira, explicó que el objetivo es frenar cualquier avance del gusano barrenador y proteger la actividad ganadera en la región, donde hasta el momento el problema se mantiene controlado.

Además, se hizo un llamado a productores pecuarios para reforzar medidas preventivas en corrales, especialmente en cerdos y animales confinados, a fin de evitar lesiones o escoriaciones que faciliten la presencia de la mosca transmisora.

Señalan que el municipio trabajará de manera coordinada con autoridades estatales para contener el problema y garantizar la sanidad animal en la zona rural de Altamira.

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