Detectan cobros excesivos por fallas en alumbrado

Diferencias administrativas entre ayuntamientos de Tamaulipas y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han provocado presuntos cobros excesivos en el servicio de alumbrado público, debido a fallas en la actualización de información sobre el número y tipo de luminarias instaladas en los municipios, informó el secretario de Energía del estado, Walter Julián Ángel Jiménez.

El funcionario explicó que el problema se origina cuando los gobiernos municipales realizan cambios en la tecnología de alumbrado, como la sustitución de balastras o luminarias, sin notificarlo a la CFE, lo que provoca que el cobro continúe calculándose con base en equipos anteriores.

Señaló que en estos casos el esquema no se basa en medición directa de consumo, sino en convenios establecidos por luminaria instalada.

Indicó que uno de los casos más representativos se presentó en el municipio de González, donde tras una revisión conjunta entre autoridades estatales y la CFE se corrigieron los cobros a favor del ayuntamiento.

Situaciones similares se han registrado en Reynosa y Xicoténcatl, mientras que el caso de Altamira continúa en análisis debido a inconsistencias en el registro de luminarias.

Ángel Jiménez advirtió que la falta de actualización en los censos puede generar cobros retroactivos significativos, incluso de varios años, debido a la rigidez del esquema de facturación vigente, por lo que reiteró la importancia de mantener actualizada la información para evitar este tipo de conflictos administrativos.

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