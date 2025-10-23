Detectan la presencia de peces ‘diablo’ en el Río Bravo

En el río Bravo se han detectado peces considerados invasivos, que podrían afectar la fauna nativa.

Cuando se realizó la limpieza de las márgenes del Bravo por iniciativa de la Red de Agentes Culturales Comunitarios del Norte, se encontraron peces fuera del agua, que fueron identificados como “peces diablo”.

Esta especie tiene una rápida reproducción, desplaza a peces nativos y no tiene depredadores naturales. Además, afecta a los pescadores al reducir sus resultados en cada jornada.

A nivel nacional, autoridades han implementado alertas ambientales, pues este animal ha alterado el equilibrio de muchos ecosistemas acuáticos.

Tricia Cortez, directora del Centro Internacional de Estudios del Río Grande, en Laredo, Texas, alertó a las personas que hicieron la limpieza del Bravo sobre esta especie.

“Algo interesante es que vimos peces que parece que son peces invasivos, que si no formamos un plan para reducir esa especie, va a tratar de consumir todos los otros peces nativos y eso es interesante; yo voy a dar seguimiento para entender más esa especie de pez”, refirió.

En caso de detectar este tipo de peces fuera del agua, es mejor dejarlos ahí, ya que ponen en riesgo la población acuática del río Bravo.

Igualmente, mencionó que se encontró mucha basura en las márgenes, lo cual es peligroso para la salud del Bravo y de la población que depende de él.

