Detectan fuga de hidrocarburo en costas de Progreso

La presencia de manchas de hidrocarburo en aguas de Puerto Progreso encendió las alertas entre pescadores y habitantes de la zona, luego de que se detectara crudo en las inmediaciones del muelle de arcos.

De acuerdo con autoridades estatales, el incidente fue provocado por una filtración en un ducto submarino en desuso, situación que ya fue atendida por personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) con apoyo de la Secretaría de Marina.

Fuga localizada y contenida

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, informó que la filtración se registró a la altura de los pilares 35 sur y 35 norte de un antiguo viaducto, donde se detectó la fuga de producto remanente.

Explicó que desde el pasado 17 de abril se iniciaron trabajos especializados para controlar la situación, incluyendo la intervención de buzos que lograron sellar el ducto de manera definitiva.

“El ducto ha sido completamente sellado”, aseguró el mandatario, quien añadió que la fuga ya se encuentra contenida.

En un inicio, se especuló que las manchas de hidrocarburo podrían estar relacionadas con incidentes recientes en Tabasco que han afectado a entidades como Veracruz y Tamaulipas; sin embargo, autoridades locales descartaron cualquier vínculo.

Indicaron que se trató de un evento aislado, derivado de infraestructura antigua en la zona costera de Progreso.

Tras el incidente, autoridades federales y estatales mantienen labores de monitoreo para prevenir afectaciones al medio ambiente, la actividad pesquera y la población.

Asimismo, se reforzarán las inspecciones en ductos y estructuras submarinas para evitar nuevas fugas en la región.

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